GF, lo sfogo di Shaila dopo l’eliminazione

Verso la finale del Grande Fratello tra conferme ed eliminazioni a sorpresa come quella di Shaila Gatta, fatta fuori dal reality.

Dopo aver fatto pace con Lorenzo Spolverato, i fan del ragazzo e di Shaila Gatta si aspettavano senza dubbio un finale diverso. Invece, l’ex Velina è stata eliminata e non prenderà parte alla finalissima del reality. La giovane ha commentato quanto accaduto dopo l’ultima puntata del programma di Canale 5 andata in onda.

GF, il percorso controverso di Shaila Gatta

In questa edizione del Grande Fratello che sta per terminare, senza dubbio Shaila Gatta è stata tra le concorrenti più attive che hanno creato dinamiche, positive e non solo. L’ex Velina, grazie al suo carattere, ha dato modo ai telespettatori di divertirsi e anche di esporsi con pensieri più o meno positivi sul suo conto.

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

A caratterizzare il percorso della Gatta, sicuramente, la relazione con Lorenzo Spolverato con il quale ha avuto momenti di alti e di bassi che hanno spesso fatto discutere. Anche di recente, infatti, i due si erano “esibiti” in effusioni eccessive che avevano portato molti telespettatori e fan social a dissentire aspramente.

Le prime parole dopo l’eliminazione

Se da una parte Lorenzo è giunto alla finale, lo stesso non si può dire di Shaila che, come anticipato, è stata eliminata dal reality ad un passo dalla finale. La ragazza, dopo l’ultima puntata, ha sfogato tutte le sue sensazioni ai canali ufficiali social dello show di Canale 5. Anche in questo caso, la donna non ha fatto mancare la polemica.

“Sono felice, esco a testa alta”, ha esordito. “Manca una settimana, non li sopportavo più“, ha aggiunto facendo riferimento agli altri concorrenti. “L’importante è quello che accadrà poi dopo, non è il gioco quello che conta. Mi sarebbe sicuramente piaciuto fare l’ultima settimana, però sono libera dopo 6 mesi e mezzo. Vado dai miei genitori e dal mio nipotino. Saluto tutti e tifo per Lollo“, ha concluso esponendosi per Spolverato.