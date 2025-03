Valerio Scanu in versione parrucchiere: eccolo all’opera, il video

Non solo musica e danza, nella vita di Valerio Scanu c’è anche la passione per i capelli. Eccolo in versione parrucchiere.

La polemica a livello musicale con Tony Effe sembra essere stata messa momentaneamente da parte. Adesso, Valerio Scanu ha deciso di far parlare di sé per altri motivi. Il noto cantante, infatti, oltre ad aver comunicato pubblicamente la sua passione per la danza, ha messo in evidenza le sue doti da parrucchiere. O meglio, da hair stylist…

Valerio Scanu parrucchiere: l’apertura del suo salone

Forse non tutti ricorderanno che qualche tempo fa, Valerio Scanu aveva sorpreso i suoi seguaci e fan aprendo un proprio salone dedicato ai capelli. Nel giugno del 2024, infatti, il cantante aveva annunciato a tutti di aver aperto a Roma un salone nel quale poter mettere in mostra le sue doti da hair stylist professionista.

All’epoca, lo stesso cantante aveva sottolineato le sue intenzioni: “Ciao, sono Valerio Scanu. Molti di voi mi conoscono come cantante, imitatore, personaggio della tv, ma sono qui in una veste diversa, quella dell’hair stylist professionista. Dopo anni di esperienze, ho deciso di aprire il mio nuovo salone a Roma”. Ora, a quanto pare, eccolo all’opera in uno dei rari video che lo ritraggono protagonista sotto queste particolari vesti nel salon che ha il nome Hannabrà.

Il video all’opera con Fanny Cadeo

Dando uno sguardo al profilo Instagram di Scanu è stato possibile osservare alcune stories nelle quali è riportata anche quella della sua amica Fanny Cadeo. La ragazza ha deciso di rivolgersi a lui per una sistematina. Nelle immagini eccolo mentre le spunta la lunga chioma, le controlla un po’ le punte e, successivamente, l’asciuga dando un tocco magico all’acconciatura ondulata. Il risultato è stato davvero ottimale grazie anche all’aiuto di Stefania D’Alessandro, nota make up artist, che si è occupata di aiutare la cliente speciale.