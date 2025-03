Giorgia Cardinaletti lancia un servizio al Tg1 su Cremonini: la sua reazione

Curioso momento tra ex: protagonisti Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini che si sono lasciati da poco ma che stanno facendo parlare.

Sembra essere finita la storia tra Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini. Eppure, le loro strade si sono intrecciate di nuovo. La giornalista, infatti, ha lanciato di recente al Tg1 un servizio proprio sul cantante esaltandone le doti e l’affetto del pubblico. Un momento che l’artista non ha fatto mancare di notare con tanto di “reazione” sui social.

La fine della storia tra Giorgia Cardinaletti e Cremonini

Dopo circa un anno e mezzo di relazione, si sarebbe conclusa la storia tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. La rottura tra il cantautore e la giornalista del Tg1 è stata annunciata dal settimanale Chi che per primo aveva raccontato, portando alla luce, alcuni dei dettagli della loro relazione a partire dell’agosto 2023, con tanto di immagini della coppia in vacanza.

Cesare Cremonini – www.donnaglamour.it

La storia tra i due, va detto, non è mai stata ufficializzata pubblicamente anche se è spesso capitato di vederli insieme in occasioni importanti come concerti e altri eventi. Ad ogni modo, tra loro la storia sembra essere finita ma, a quanto pare, il destino è beffardo e in queste ore la Cardinaletti ha dovuto fare “i conti” di nuovo con il cantante.

Il servizio al Tg1 e la reazione di Cremonini

Nell’edizione del TG1 di lunedì 24 marzo 2025, in onda alle ore 20, la giornalista Cardinaletti ha lanciato un servizio riguardante Cremonini che non è passato inosservato. “Cresce l’attesa per Cesare Cremonini a tre mesi dal via del suo tour negli stadi, 13 date ed è già tutto sold out”, ha detto la conduttrice parlando del cantante prima di dare inizio al servizio.

Giorgia Cardinaletti lancia l’intervista di Cesare Cremonini per i concerti sold out#TG1 https://t.co/2kDLCzJ8Ie — Cinguetterai  (@Cinguetterai) March 24, 2025

Nelle ore successive a quanto annunciato dalla Cardinaletti, ecco Cremonini reagire. In che modo? Condividendo su Instagram un estratto del video del TG1 in questione e di altri media che hanno parlato del suo tour. “Quando la mia storia incontra quella del pubblico si crea un miraggio comune, questo è fare gli stadi per me oggi. Rassegna tg nazionali #CremoniniLIVE25”, ha aggiunto l’artista accompagnando il tutto.