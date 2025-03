Federica Pellegrini: “Con mio marito pari in tutto. Cosa sogno per mia figlia”

Intervista a tuttotondo per Federica Pellegrini: il suo primo anno da madre, il rapporto con il marito Matteo Giunta e tanto altro.

Dopo la curiosa confessione fatta di recente sull’inizio della relazione con l’attuale marito, Federica Pellegrini è tornata a raccontarsi a tuttotondo in una bella intervista al settimanale Chi. La Divina ha parlato dell’amore per Matteo Giunta ma anche, e soprattutto, dei sogni per sua figlia Matilde, arrivata ormai da poco più di un anno.

Federica Pellegrini e il rapporto con Matteo Giunta

Nel corso dell’intervista al settimanale Chi, Federica Pellegrini ha avuto modo di soffermarsi su tantissimi aspetti della sua vita. Parlando del suo primo anno da mamma, per esempio, la Divina ha sottolineato di aver imparato moltissimo, forse anche più delle tante vittorie ottenute nel corso della sua grande carriera.

Federica Pellegrini – www.donnaglamour.it

Sul marito Matteo Giunta, poi: “Siamo alla pari in tutto, ci dividiamo i compiti 50 e 50. Mi rendo conto che questo non sia la norma, anzi. Posso dire che ho sempre cercato un uomo che fosse alla pari, che non avesse bisogno di schiacciarmi per sentirsi più forte”, ha aggiunto l’ex campionessa italiana del nuoto con grande orgoglio.

Il sogno per la figlia: sport e non solo

Non sono mancati passaggi molto belli ancora su sua figlia: “Che cosa sogno per mia figlia? Non tifo perché diventi una campionessa, ma perché si innamori dello sport: la differenza tra l’innamorarsi e il volere diventare un campione è sottile, ma c’è. E poi spesso capita che, se ti innamori di qualcosa, pian piano i risultati arrivano”.

Non solo aspetti legati allo sport, però, la Pellegrini, infatti, fa parte della Fondazione Giulia Cecchettin, che combatte le violenze di genere. In questa ottica, la Divina ha spiegato: “C’è ancora tanta strada da fare. Per mia figlia sogno un mondo più sicuro, perché la sicurezza tocca tanti aspetti: voglio che possa essere sicura a scuola, mentre cammina per strada, che possa avere la libertà delle sue scelte, con la tranquillità che non le capiterà niente di male”.

La nuotatrice vuole che la figlia sia “sicura se torna a casa la sera alle due di notte. Che possa conoscere tutte le persone che vuole senza che le succeda nulla di brutto, se non le delusioni amorose che abbiamo avuto tutte”.