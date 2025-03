Melita Toniolo: “Mi ricordano per GF e la Diavolita ma non li rifarei”

Interessante intervista a 360° per Melita Toniolo: dagli esordi in televisione fino all’attuale lavoro in radio che la rende felice e orgogliosa.

Tempo fa si era raccontata spiegando quale fosse la sua attuale vita. Ora, Melita Toniolo torna a raccontarsi al Corriere della Sera ripercorrendo alcune tappe della sua carriera comprese quelle relative alle esperienze al Grande Fratello e nel ruolo di Diavolita su Italia Uno. La donna ha trovato un nuovo equilibrio e grande felicità tra radio e suo figlio.

Melita Toniolo: la situazione sentimentale

Intervenuta nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, Melita Toniolo ha spiegato, tra i vari passaggi, di essere single e di essere totalmente concentrata su suo figlio. “L’amore? Ha le porte chiuse. Oggi sono felicemente single ma serena. La mia felicità è mio figlio al quale auguro di essere sempre se stesso un po’ come ho sempre cercato di essere io”, ha detto.

Melita Toniolo – www.donnaglamour.it

Adesso la Toniolo lavora in radio nella trasmissione ‘Good times’ su R101: “Se sono in perfetto equilibrio? Si e credo che il merito sia stato di mio figlio. Dopo la pausa professionale è scoppiata in me grazie a lui la voglia di ripartire quasi da capo”, ha detto ancora la donna.

Il GF e la Diavolita

Facendo un passo indietro sulla sua vita e sulla sua carriera, Melita ha raccontato di non avere rimpianti: “Il mio sogno da sempre era quello di lavorare in radio e ad un certo punto questo appuntamento è arrivato: è come se la vita avesse trovato per me il giusto equilibrio. Al passato devo molto ed ho fatto pace con lui per gli obiettivi che non ho potuto raggiungere. Per me adesso c’è il presente”.

E sulle esperienze al GF e come Diavolita: “Mi fa effetto che la gente si ricordi di quella mia esperienza quando avevo più o meno 20 anni e anche di Diavolita, cose che adesso però non rifarei. Quello che mi è rimasto nel cuore è stato sicuramente Colorado che mi ha formato anche a livello professionale ma ricordo anche la “Talpa” che è stata una esperienza formativa”.