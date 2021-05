Melita Toniolo è famosa per aver partecipato al GF 7, per poi iniziare una carriera come showgirl, modella, e conduttrice tv. Una delle sue gioie più grandi, però, è stata diventare mamma.

Melita Toniolo è per tutti la Diavolita de Grande Fratello 7, che fu per lei un trampolino di lancio per il successo nel mondo dello spettacolo. Però già prima ha svolto lavori in qualità di fotomodella, e anche come sexy casalinga de Le Iene, ma il reality di Canale 5 l’ha fatta conoscere al pubblico. Showgirl, modella, attrice e conduttrice tv: queste sono alcuni degli appellativi che le vengono dati, ma uno che per lei è fondamentale più degli altri è quello di mamma. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei!

Chi è Melita Toniolo, la carriera

Melita Toniolo è nata nei pressi di Treviso il 5 aprile 1986, sotto il segno dell’Ariete. Comincia la sua carriera come fotomodella nel 2003, ma anche in tv in un’emittente locale. È poi, nel 2006, nel cast di Distraction su Italia 1, e una delle sexy casalinghe a Le Iene.

Nel 2007 la sua fortuna inizia partecipando al Grande Fratello 7, allora condotto da Alessia Marcuzzi. Dopo quest’esperienza ha realizzato degli splendidi calendari, in particolare per il programma Lucignolo. È stata una delle opinioniste di Quelli che il calcio per diversi anni, e attualmente conduce diversi programmi su Comedy Central.

Ha lavorato anche a film e sitcom tv, una su tutte SMS – Squadra molto speciale, andata in onda dal 2011 al 2012. Nel 2019 e nel 2020 è stata anche una dei 100 giurati del programma All Together Now.

Melita Toniolo, la vita privata

Dal 2015 è legata a Andrea Viganò, in arte Pistillo, con cui solo un anno più tardi annuncia di aspettare un bambino: “Dopo 12 settimane (e 5 giorni!) ho voluto condividere con voi la gioia più grande di tutta la mia vita: Il nostro piccolino… non vediamo già l’ora di averlo tra le braccia. Sono ubriaca di felicità, di emozione, non capisco più niente…” Aveva scritto su Instagram la showgirl, per comunicare la bella notizia ai fan. Nel 2017 è nato il loro piccolo Daniel.

Durante il lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19 ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video del suo parto. A questo proposito a Dilei ha confessati: “Prima ero molto gelosa del mio parto, mi sembrava una cosa da tenere per me. Ma ci sono moltissime donne che ogni giorno, preoccupate, mi chiedono informazioni. Allora ho deciso di renderlo pubblico per aiutare le future mamme che hanno paura e dubbi“.

A Detto Fatto ha rivelato che lei e il compagno si sono fidanzati il giorno di Natale. Non si hanno informazioni sui suoi guadagni.

Chi è il fidanzato di Melita Toniolo, Andrea Viganò

Andrea Viganò, classe 1978, è un attore, mimo e comico. Inizia la sua attività di comico in diversi luoghi, come piazze, locali e parchi divertimenti. Si fa conoscere in tv per essere stato uno dei protagonisti di Colorado, in onda su Italia. In arte si fa chiamare Pistillo. Su Instagram compare molte volte insieme alla sua famiglia.

5 curiosità su Melita Toniolo

– Sul polso ha un piccolo tatuaggio con la scritta: “Prendimi per mano.”

– Porta una quarta di reggiseno, e ha rivelato che pur essendo favorevole ai ritocchini non si sarebbe mai fatta.

– Ha un gatto a cui è legatissima che si chiama Noah, spesso protagonista dei suoi scatti su Instagram.

– Ha fatto la barista e la cameriera, e la sua passione è sempre stata la fotografia.

– Dopo il parto di suo figlio Daniel ha mostrato la sua pancia ai fan dei social, invitando le donne a volersi bene e a non aver paura di mostrare il proprio corpo: “Ora la mia pancia è nobile come il mio cuore. Siamo quello che siamo, in una società di m*rda che vuole farci diventare perfette a tutti i costi, scorriamo le foto e ci vengono i magoni e i pensieri. Ma siamo quello che siamo. E dobbiamo accettarlo.Senza tanti filtri.”

Dove vive Melita Toniolo

La Toniolo vive con la sua famiglia in una bella villa in Brianza, con diverse stanze e uno parte esterna dove ci sono molti giochi di Daniel, come mostrato anche su Instagram con foto e video.