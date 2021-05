Ecco chi è Gianluca Pecchini, il dg della Nazionale cantanti accusato da Aurora Leone dei The Jackal prima della Partita del Cuore 2021.

“Sei una donna, non puoi stare seduta qui” è la frase che Aurora Galli, comica dei The Jackal, ha raccontato di essersi sentita dire alla cena prima della Partita del Cuore 2021 alla quale era stata invitata per giocare con la squadra dei Campioni per la ricerca. A pronunciare la frase sarebbe stata Gianluca Pecchini, il direttore generale della Nazionali cantanti che, dopo l’inevitabile bufera scoppiata, si è dimesso dal suo ruolo. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Gianluca Pecchini: la biografia

Gianluca Pecchini è nato a Riva di Suzzara, in provincia di Mantova, il 13 maggio del 1953 (il suo segno zodiacale è quindi quello del Toro). E’ da molti anni nel mondo del calcio e negli anni ’70 ha mosso i primi passi come dirigente in squadre dilettantistiche come l’Azzurra e il Suzzara.

Nel 1981 si è diplomato a Coverciano e la sua carriera da dirigente lo ha portato in squadre come il Ravenna e il Mantova, di cui attualmente è vicepresidente. Negli anni ’80 ha conosciuto Mogol e successivamente è diventato direttore generale della Nazionale cantanti, fino alle dimissioni del 25 maggio 2021 dopo le polemiche suscitate dall’allontanamento di Aurora Leone dalla cena delle squadre alla vigilia della Partita del cuore. Fatto che la comica ha denunciato con un video sulle storie del proprio profilo Instagram.

Gianluca Pecchini, dove vive?

Nato a Riva di Suzzara, da genitori originari proprio di Suzzara, Gianluca Pecchini è molto legato alla sua terra d’origine e ancora oggi vive nel mantovano.

Gianluca Pecchini: la vita privata

Riguardo alla vita privata di Gianluca Pecchini non si hanno informazioni, non è noto se il dirigente sportivo sia sposato oppure no. Non si hanno informazioni neanche per quanto riguarda il patrimonio personale del vicepresidente del Mantova e ex dg della Nazionale cantanti.

2 curiosità su Gianluca Pecchini

– Non ha nessun profilo ufficiale sui social network.

– Ha ricevuto un’onorificenza dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.