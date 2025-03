Can Yaman, scontro con Mediaset: cosa è successo

Ci sarebbe un po’ di tensione tra Can Yaman e Mediaset. Tutta colpa della programmazione tv dell’azienda che avrebbe provocato delle reazioni.

Dopo quanto accaduto con ‘Viola come il mare’, Can Yaman è tornato a far sentire la propria voce relativamente ad una possibile polemica con Mediaset. La ragione sarebbe da ricondurre alla programmazione televisiva di Canale 5 che sarebbe cambiata andando a sfavorire proprio l’attore che sarebbe dovuto essere protagonista con la miniserie ‘Il Turco’, rinviata di qualche settimana.

Can Yaman, cosa succede con Mediaset

Dando uno sguardo ai profili social di Can Yaman e a quelli dei suoi sostenitori è stato possibile comprendere come in queste ore, qualcosa sia accaduto per l’attore. In particolare, come il noto volto del piccolo schermo se la sia presa per la scarsa considerazione, a detta sua, da parte di Mediaset relativamente alla miniserie ‘ll Turco’.

Can Yaman – www.donnaglamour.it

La miniserie con Yaman sarebbe dovuta andare in onda a partire dalla serata del 25 marzo 2025 cosa che non dovrebbe accadere per scelta di Mediaset che, al suo posto, ha deciso di mandare in onda puntate speciali del programma di Paolo Bonolis, “Avanti un altro! By Night” che, a quanto pare, potrebbero dare maggiori garanzie in termini di ascolti.

Lo sfogo dell’attore e il sostegno dei fan

L’attore non l’ha presa bene ha sfogato tutta la propria amarezza: “La situazione è sempre più chiara e precisa, si vede che ci tengono… Un gran bel gioco di rivalità tra canali il 8 e il 15 aprile. Cambiare la programmazione all’ultimo minuto è davvero professionale. Grazie per il giusto valore che mi danno, ottima promozione”.

A sostegno di Yaman, va detto, sono arrivati diversi fan e telespettatori che tramite un lungo post lo hanno rassicurato: “La tua professionalità la tua persona, la tua fatica, il tuo modo di essere così come sei il tuo modo di darti corpo ed anima in ogni cosa che fai non ci distoglierà dall’attesa incommentabile della messa in onda del tuo capolavoro”.