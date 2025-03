“Sto patendo le pene dell’inferno”: l’ex Temptation Island in ospedale

Qualche problemino per l’ex volto di Temptation Island, Silvia Tirado. La donna si trova in ospedale dopo un intervento estetico.

I ladri in casa nei giorni scorsi per un ex volto di Temptation Island, ora anche dei problemi di salute per un’altra ragazza che ha preso parte al reality per coppie nel 2019. Stiamo parlando di Silvia Tirado che sui social si è mostrata in ospedale alle prese con dei problemi dovuti ad una protesi al seno che dopo tanto tempo le ha provocato dei guai.

Silvia Turado, l’intervento in ospedale

Alcuni giorni fa, Silvia Turado, ex volto di Temptation Island, la cui partecipazione risale al 2019, aveva raccontato di aver subito delle problematiche alle protesi al seno e di essere pronta a sottoporsi ad un intervento in ospedale. Ad affliggere la ragazza un qualcosa che, purtroppo, quando si tratta di protesi, può capitare: il rippling.

“Ho protesi sottoghiandolari tonde, da 350. Mi è venuto il rippling, soprattutto a destra, delle striature, delle grinze”, ha detto. Spiegando meglio questo fenomeno: “Si chiama ‘rippling’ appunto. L’intervento me lo pago io, uno i soldi li spende come meglio crede. Purtroppo mi tocca, è un problema che andrà sempre a peggiorare […]”.

Come sta adesso: il video

Adesso, tramite un post su Instagram, la ragazza ha voluto condividere quella che sembra essere una forte sofferenza, soprattutto fisica a livello di dolore dopo essere stata operata. La Tirado, infatti, ha pubblicato un video con annessa didascalia: “Sto patendo le pene dell’inferno per il dolore”, le sue parole. “Ma spero ne valga la pena. Dopo 8 anni ho avuto un problema alle protesi: il rippling ed ho dovuto sostituirle, cambiando piano da sotto ghiandolari a sotto muscolari. Ho approfittato anche per cambiare le protesi da tonde ad anatomiche”, ha spiegato ancora la ragazza che si spera possa stare meglio nelle prossime ore.