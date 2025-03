Chiara Nasti, la verità sulla presunta crisi con Zaccagni: la foto scaccia ogni dubbio

Cosa succede tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? La coppia data in crisi ha risposto facendo chiarezza con una foto emblematica.

Qualche giorno fa, la coppia composta da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni era stata al centro di alcuni rumors che li volevano in crisi. Un segui tolto, un messaggio dell’influencer e qualche notizia sparsa qua e là sul web avevano poi fatto il resto. Adesso, ecco la risposta a tutti i rumors con annessa foto che potrebbe chiarire definitivamente la situazione.

Le voci di crisi tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Certe volte una serie di indizi fanno una prova. Ma nel caso di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni pare proprio di no. Dati in crisi fino a poche ore fa, i due si sono nuovamente mostrati insieme per rispondere ad ogni indiscrezione sul loro conto. Lo sfogo della nota influencer aveva alimentato strane voci che, ora, potrebbero finalmente placarsi.

Chiara Nasti – www.donnaglamour.it

La bella Chiara aveva mostrato un messaggio di una utente che aveva analizzato la sua situazione da moglie, madre e donna. Stando a questa analisi, di fatto, la Nasti era stata descritta come “sola” nell’affrontare le responsabilità della famiglia. In questo senso, le voci di crisi con Zaccagni erano esplose ulteriormente ma, come detto, la situazione adesso si sarebbe ribaltata.

La foto verità: come stanno le cose

Infatti, la Nasti e Zaccagni hanno pubblicato una foto su Instagram insieme che, di fatto, scaccia via ogni ipotesi di crisi. I due si sono fatti vedere in un tenerissimo bacio con annessa didascalia: “Ti amo tanto”, accompagnata da un cuore. A rendere tutto ancora più speciale, anche la gag tra i due innamorati che si sono scambiati alcuni messaggi simpatici relativi al contenuto della borsa mostrata dalla bella Chiara nello scatto. Insomma, crisi rientrata (ammesso che sia mai esistita) e tutti felici e innamorati!