Uomini e Donne, brutte notizie per Tina Cipollari: la “paparazzata” inattesa

Una bella grana da risolvere a Uomini e Donne per Tina Cipollari. L’opinionista e tronista del dating show e la particolare “paparazzata”.

Non solo i dispetti recenti a Gemma Galgani. A Uomini e Donne, Tina Cipollari è sempre più protagonista, sia nelle vesti di opinionista che in quelle di tronista. Da questa edizione, infatti, la famosa bionda del programma di Maria De Filippi ricopre anche un ruolo inedito per lei con annessi corteggiatori. Su tutti il signor Cosimo.

Il trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Nella nuova edizione iniziata dopo l’estate di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha stupito tutti facendo diventare Tina Cipollari, tronista. Sebbene ancora oggi non sia chiaro se si tratti solo di un “gioco” o di un trono a tutti gli effetti, la donna sta conoscendo alcuni corteggiatori. Tra loro, senza dubbio, spicca il signor Cosimo.

Tina Cipollari – www.donnaglamour.it

Tra la Cipollari e Cosimo, infatti, fin dal primo sguardo è sembrato essere scattato qualcosa di speciale. Non stiamo parlando di sentimenti ma certamente un feeling e un’amicizia che li ha portato persino a viaggiare insieme e ad andare nella romanticissima città francese di Parigi. Eppure, al netto del bel rapporto, potrebbe essere arrivata una cattiva notizia per Tina…

La segnalazione

Dando uno sguardo al profilo Instagram dell’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, ecco la “paparazzata” particolare segnalata su Cosimo. Il signore, corteggiatore della Cipollari, è stato avvistato a cena con una donna. “Sabato sera, 22 marzo, Cosimo era in compagnia di una signora in un locale di Sesto San Giovanni”, si legge. E ancora: “Tra l’altro non si tratta nemmeno di un locale troppo chic visto che Cosimo continua a decantare le sue possibilità economiche”. Staremo a vedere se a Uomini e Donne verrà chiesto qualcosa in merito all’uomo e se questo riuscirà a motivare l’uscita in ristorante con la donna misteriosa.