UeD, Tina Cipollari ci ricasca: gavettone a Gemma con una pistola ad acqua. Il video

Ennesimo capitolo del duello a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. L’opinionista ha colpito ancora con un gavettone.

Non c’è due senza tre. Ma pure senza quattro o cinque… Abbiamo perso il conto, ormai, dei gavettoni di Tina Cipollari a Gemma Galgani a Uomini e Donne. La nota opinionista, infatti, dopo la recente secchiata d’acqua alla dama del trono over, ci è ricascata. Questa volta utilizzando un simpaticissima pistola giocattolo.

UeD: Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Nel pomeriggio di Canale 5 continuano le “avventura” di Tina Cipollari. Non solo quelle legate al suo trono, che non si è ancora capito se sia vero e solo per questioni di share, ma anche per la consueta querelle e dualismo con Gemma Galgani. L’opinionista, infatti, è solita arrabbiarsi spesso con la dama del trono over.

Tina Cipollari primo piano ospite a Belve – www.donnaglamour.it

Anche nel corso della recente puntata del dating show di Maria De Filippi andata in onda, Tina non è stata da meno. Facendo eco ai gesti del passato con tanto di gavettoni e secchiate d’acqua alla povera Galgani, ecco la Cipollari “ricascarci”, questa volta utilizzando un mezzo molto più pratico e, va detto, divertente: una pistola ad acqua.

Il video con la pistola ad acqua

Mentre in studio Maria De Filippi stava parlando con altri partecipanti del dating show, ecco la Cipollari esagerare e apparire dal nulla alle spalle di Gemma. Poi, con fare deciso, ecco il colpo di pistola con un getto d’acqua arrivato dritto sul volto della dama (e anche a chi le stava accanto). Tra le risate generali, Gemma non è stata affatto felice mentre Tina, ridendo, è subito corsa via lasciando il pubblico a bocca aperta per l’ennesimo gesto esagerato ma divertente a UeD. Manco a dirlo, il gavettone è diventato virale con diverse clip subito pubblicate sui social.