“La sua faccia era cambiata”: Caterina Balivo dopo la morte di Pietro Genuardi

Momento di grande tristezza a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo nel ricordo dell’attore Pietro Genuardi.

Sono ore di lutto per il mondo della tv e dello spettacolo dopo la morte di Pietro Genuardi. L’attore è deceduto a 62 anni ed è stato ricordato anche a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 dove Caterina Balivo ha voluto menzionare un particolare momento nel quale l’uomo era stato ospite proprio della trasmissione e aveva fatto comprendere che qualcosa non andasse per il verso giusto nella sua vita.

Morte Pietro Genuardi: il ricordo di Caterina Balivo

“Quando è venuto in trasmissione insieme agli altri attori del ‘Paradiso delle Signore’, durante l’intervista con la dottoressa Cozzolino aveva estratto una carta e aveva cambiato volto, nessuno sapeva nulla”. Sono state queste alcune delle prime parole con cui Caterina Balivo, nel pomeriggio di Rai 1 a ‘La Volta Buona’, ha voluto iniziare a ricordare Pietro Genuardi, l’attore morto in queste ore a 62 anni.

Pietro Genuardi – www.donnaglamour.it

La padrona di casa ha mostrato cosa accadde solo qualche tempo fa quando l’attore fu ospite. Genuardi estrasse curiosamente una carta che domandava: “Qual è stato il periodo più difficile della tua vita?”. L’uomo, in quella circostanza, aveva risposto: “Ce ne sono stati parecchi, in questo momento c’è qualche pensiero però risolveremo tutto”.

Da ‘La Volta Buona’ all’annuncio della malattia

La Balivo in quella circostanza aveva cercato di capire cosa stesse accadendo. Poi, dopo essersi resa conto che qualcosa non andasse aveva detto: “Non voglio essere invadente, però in bocca al lupo”.

Tornando in studio, ora, la padrona di casa ha quindi spiegato che “in quel momento si pensava una cosa personale, mai io avrei pensato a una malattia, però poi quando lui ha cominciato a parlare tutti noi abbiamo capito di non andare oltre perché riguardava la sua salute”. A seguito di quella puntata della trasmissione, poi, l’attore aveva annunciato la sua malattia.