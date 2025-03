Lutto nel mondo delle soap opera: si è spento a 62 anni l’attore Pietro Genuardi, noto per il suo ruolo in CentoVetrine.

Si è spento all’età di 62 anni Pietro Genuardi, noto attore televisivo che ha conquistato il pubblico italiano con ruoli indimenticabili in fiction di grande successo. Celebre soprattutto per aver interpretato Ivan Bettini in CentoVetrine e Armando Ferraris in Il Paradiso delle Signore, Genuardi ha lasciato un segno profondo nel panorama televisivo italiano.

La carriera di Pietro Genuardi

Nato a Milano il 26 maggio 1962, Pietro Genuardi ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo dopo essersi diplomato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano.

Il suo talento lo ha portato a lavorare sia al cinema che in televisione, collaborando con registi del calibro di Carlo Verdone e Dario Argento. Tuttavia, il grande successo è arrivato con le fiction televisive.

Nel 1999 ha ottenuto un ruolo in Vivere, per poi diventare uno dei volti più amati di CentoVetrine, dove ha interpretato il personaggio di Ivan Bettini per oltre un decennio. Dal 2020 era entrato nel cast de Il Paradiso delle Signore, conquistando il pubblico con il ruolo di Armando Ferraris.

La malattia e l’addio al set

Nel 2023, Pietro Genuardi aveva rivelato di essere affetto da una grave patologia del sangue, annunciando la sua decisione di lasciare Il Paradiso delle Signore per sottoporsi a cure specifiche.

Il trattamento, effettuato presso il Policlinico Umberto I di Roma, includeva cicli di chemioterapia. In un commovente messaggio ai fan, l’attore aveva dichiarato: “Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico, ma tra poco non mi vedrete più in onda“.

Pietro Genuardi lascia il figlio Jacopo, nato nel 1991 dal matrimonio con l’attrice Gabriella Saitta, e la moglie Linda Ascierto, assistente di volo, con cui era sposato dal 2020.