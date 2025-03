“Ora si vede”: fan certi della gravidanza di Cecilia Rodriguez dopo un video pubblicato

Nuovi rumors sulla presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. Fan sicuri dopo la pubblicazione di un video.

Dolce attesa oppure no? Nuove voci e rumors sulla possibile gravidanza di Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen, infatti, aveva fatto parlare alla Milano Fashion Week per un presunto “pancino sospetto”. Adesso, secondo i fan più attenti, non ci sarebbero più dubbi anche a seguito di un video pubblicato dalla stessa argentina.

Cecilia Rodriguez incinta? Cosa sappiamo

Al momento tutto tace in merito alla presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez. L’argentina e suo marito, Ignazio Moser, da tempo aveva parlato della volontà di metter su famiglia e anche dei tentativi fatti a tal proposito. In questo senso, non stupirebbe un annuncio della coppia sulla dolce attesa che, però, fino ad oggi non è arrivato.

Cecilia Rodriguez – www.donnaglamour.it

La bellissima Cechu, come detto anche in precedenza, aveva fatto parlare alla Milano Fashion Week mostrandosi, secondo alcuni, con un “pancino sospetto”. Anche in quel caso, però, nessuna conferma ma, va detto, neppure alcuna smentita o nessun commento social per rispondere ai dubbi dei seguaci sull’argomento.

Il video e le reazioni dei fan

Adesso una possibile novità. Dopo una clip video per il brand di famiglia, Hinnominate, dove si è mostrata con un top coordinato con i leggings e la felpa, e delle forme che potrebbero far pensare ad una donna in dolce attesa e un altro filmato che la vede in solitaria in un momento di relax e riflessione personale, i suoi ammiratori sembrano non avere più dubbi. “Ora si vede, è certamente incinta“, ha commentato qualcuno. “Sento che possa annunciare la gravidanza a breve”, ha detto un utente molto fiducioso. “Si che bello, per me non ci sono dubbi dai, è evidente“. Fino ad ora, però, nessuna risposta della diretta interessata. Noi tutti stiamo aspettando…