Nuovo acquisto super per Gianluca Vacchi che non ha badato a spese per comprare un nuovo jet privato con le sue iniziale sull’ala.

Una vasta collezione di auto e, adesso, anche un super jet privato personalizzato con le sue iniziali. Gianluca Vacchi non ha badato a spese per il suo nuovo recente acquisto e la conferma è arrivata dai filmati anche social da lui stesso pubblicati. Per l’imprenditore e influencer si tratta di “un sogno” che si realizza.

Gianluca Vacchi compra un jet privato: i dettagli

Sembra proprio non aver guardato al portafoglio Gianluca Vacchi per realizzare uno dei suoi sogni: comprarsi un jet privato spettacolare. Sui social, anche le immagini del mezzo. Stando a quanto si apprende da Leggo si tratterebbe di un Bombardier Global Express XRS, un aereo con oltre 11mila chilometri di autonomia che può ospitare fino a 13 persone a bordo.

Gianluca Vacchi – www.donnaglamour.it

Il nuovo velivolo comprato da Vacchi è indubbiamente un pezzo pregiatissimo che l’imprenditore ha reso ancora di più a sua immagini personalizzando l’esterno con le sue iniziali sull’ala. Sul telaio dell’aereo, poi, ecco apparire pure le iniziali di sua figlia Blu Jerusalema, “BJ”, ribadite insieme alle sue sul numero di serie del jet (9H-GVBJ).

Il costo

Per rendere l’idea del super acquisto fatto da Vacchi occorre dare uno sguardo all’interno del jet dove sembrano esserci ben tre zone distinte: una specie di salotto con sedili in pelle beige, una cucina e ovviamente una zona notte con tanto di letto king size. Ma quanto è costato tutto questo? Secondo le stime riportate da Leggo, per acquistare il Bombardier Global Express XRS, l’imprenditore potrebbe aver speso una somma di denaro decisamente elevata tra i 50 e i 70 milioni di euro. Insomma, una cifra non indifferente e sicuramente non alla portata dei “comuni mortali”.