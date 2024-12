L’Auto di Gianluca Vacchi: la sua collezione extra lusso supera i 30 veicoli

Sapete quante auto possiede Gianluca Vacchi? L’imprenditore ha una collezione, ovviamente extra lusso, che supera 30 veicoli.

Il grande amore per il lusso di Gianluca Vacchi non è un mistero. D’altronde, parliamo di un imprenditore e influencer che dell’ostentazione ha fatto il suo successo. Non stupisce, quindi, scoprire che possiede più di 30 auto, per un valore totale che si fa fatica a calcolare.

Passione auto: oltre 30 vetture per Gianluca Vacchi

Con un patrimonio che supera 460 milioni di dollari, Gianluca Vacchi non ha di certo problemi economici. Se a tutto ciò aggiungiamo la sua passione per il lusso e le comodità, nessuno può restare a bocca aperta nello scoprire il numero delle auto che ha parcheggiato in garage: più di 30. Prima di vedere quali sono i suoi modelli del cuore, ci teniamo a fare una precisazione: si tratta di un’indiscrezione che l’imprenditore non ha mai confermato né tantomeno smentito, quindi deve essere presa con il classico beneficio del dubbio.

Tralasciando il numero di vetture, tra le macchine a cui Gianluca tiene di più troviamo le Rolls-Royce. Oltre a sfoggiarle spesso sui social, sappiamo che ama personalizzarle nei modi più disparati. Le sue macchine, infatti, possiedono degli optional che non rientrano nelle quattro ruote standard dell’azienda britannica. Qualche esempio? Il sistema audio Bang & Olufsen, l’home theatre e il mobile bar. Uno dei modelli che ama maggiormente è il Phantom, un bolide da 571 Cv, che può raggiungere 250 km/h. Il prezzo di listino è inaccessibile ai comuni mortali: 600mila euro. Neanche a dirlo, l’auto ha le sue iniziali.

Quanto vale il garage di Gianluca Vacchi?

Tra le auto di Gianluca Vacchi spicca una Mercedes Classe G elaborata AMG. Con 585 Cv, raggiunge una velocità massima di 220 km/h. Il prezzo, rispetto alle Rolls-Royce, è basso: circa 190mila euro. In garage ci sono anche altri marchi di lusso, ma non siamo in grado di stabilire i modelli. Parliamo, giusto per intenderci, di aziende come: Ferrari, Lamborghini, Pagani e Mclaren. Come se non bastasse, ci sarebbero perfino due vetture d’epoca Mercedes: una 500 Sec e una Pagoda.

Vista la ricchezza della collezione a quattro ruote, una domanda sorge spontanea: quanto valgono tutte le macchine dell’imprenditore? E’ impossibile stabilirlo con esattezza, ma parliamo certamente di una cifra non indifferente.