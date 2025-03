Fedez, il padre rompe il silenzio sul tumore del rapper

Il signor Franco Lucia, padre di Fedez, ha parlato di quanto vissuto dal figlio in merito al tumore e al periodo complicato affrontato.

Non solo il rapporto con Chiara Ferragni, Franco Lucia, padre di Fedez, nel corso della lunga e interessante intervista rilasciata a Oggi, ha avuto modo di parlare anche del periodo difficile vissuto dal figlio riguardante la malattia, e nel dettaglio il tumore al pancreas che ha colpito il rapper. In questo senso l’uomo ha reso noti dei dettagli piuttosto interessanti.

Fedez, parla il padre: i soldi e la pensione

Intervistato da Oggi, il padre di Fedez, Franco Lucia, ha avuto modo di parlare di suo figlio e del rapporto con tutti i vari componenti della famiglia. L’uomo ha sottolineato alcuni aspetti rimasti inediti fino ad oggi. Curiose le parole in merito alla pensione e al fatto che il rapper, una volta diventato famoso, si fosse proposto di pagargli i contributi per farlo andare “a riposo” prima.

Franco Lucia – www.donnaglamour.it

Lucia ha spiegato di aver rifiutato la proposta del figlio “perché non si fa. Per un uomo il lavoro è tutto, è la dignità. Quando l’azienda orafa chiuse i battenti andai a fare il magazziniere. Magari capitava che arrivassi con la Porsche prestata da Fede, ma ho sempre fatto il mio dovere”, ha detto.

La malattia del rapper

Molto importanti, invece, i passaggi in merito alla malattia di Federico e a quanto vissuto nella battaglia con il tumore al pancreas. “Secondo me non lo sa neanche lui quanto ha rischiato“, ha detto Franco Lucia. “Quando Fede si è ammalato di tumore, ho avuto paura, tanta. Secondo me non lo sa neanche lui, quanto ha rischiato, neppure adesso. Per metabolizzare il dolore, serve tempo”.

Su che tipo di padre sia stato, poi, Lucia ha aggiunto: “Forse un po’ assente. A mio figlio ho sempre insegnato che nella vita si lavora sodo, sennò non vai da nessuna parte. E quando frequentava ragazzi un po’ così, gli dicevo: ‘Piantala di fare il duro, tu sei diverso da loro’. Con questa storia del successo la gente non lo immagina, ma Fede ha un cuore grande“.