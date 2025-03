GF, Cesara Buonamici non perdona Beatrice Luzzi: la stoccata

Nuovo momento di tensione in studio al GF tra Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, opinioniste di questa edizione del reality.

Ci risiamo: nuovo scontro in tv tra le due opinioniste del Grande Fratello, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda del reality su Canale 5, infatti, le due donne sono state protagoniste di un acceso botta e risposta dove la giornalista ha punzecchiato la “rossa” per alcune frasi poco carine verso una concorrente.

GF, Beatrice Luzzi su Stefania Orlando

A movimentare le ultime ore del Grande Fratello sono state anche le opinioniste con particolare attenzione a Beatrice Luzzi che, per l’ennesima volta, si è espressa in modo non troppo carino verso Stefania Orlando che, tra l’altro, è stata pure eliminata alla fine della puntata, cosa che le impedirà quindi di giocarsi la finalissima.

Beatrice Luzzi – www.donnaglamour.it

La Luzzi, come detto, ha attaccato la Orlando in merito ad alcune parole di troppo che avrebbe detto durante l’ultima settimana ai ShaiLenzo, ovvero alla coppia formata da Shaila e Lorenzo. “Ha avuto un atteggiamento un po’ cattivo. A Shaila e Lorenzo li ha fatti neri per settimane. Hai detto cose molto forti. Non ti sei resa conto della prepotenza. Avrei preferito che avessi fatto critiche un po’ più costruttive”.

Cesara Buonamici non perdona la Luzzi

Il rimproverso di Beatrice non è affatto piaciuto alla sua collega Cesara Buonamici che ha deciso di intervenire andandole contro e facendo eco alla Orlando che, dal canto suo, si era già difesa da sola. “Io sto con Stefania. Inutile che fai quel sorriso Beatrice. A me non piace il disprezzo verso chi non la pensa come te. Proprio tu che parli della necessità di essere materna? Stefania ha avuto comprensione per tutti”, ha detto la giornalista del Tg5 tuonando contro la Luzzi ancora una volta.