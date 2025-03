Momento di relax in famiglia per Romina Power che è partita insieme a sua figlia e al piccolo Axel Lupo in Africa. Sui social tante foto dolcissime.

Nonostante le continue voci di dissapori con Loredana Lecciso, Romina Power continua a godersi la sua vita e la conferma è arrivata via social dove la donna ha mostrato di essere in vacanza in una location mozzafiato in Africa. Chi c’è con lei? Sua figlia Romina Carrisi e il piccolo nipotino Axel Lupo, protagonista di alcuni scatti mostrati pure sui social.

La vacanza di Romina Power in famiglia

Come anticipato, Romina Power, celebre cantante e attrice, sta trascorrendo una vacanza indimenticabile in Africa insieme alla figlia, Romina Carrisi, e al nipotino, Axel Lupo. La famiglia si sta godendo momenti di relax e avventura, condividendo la loro esperienza sui social media, dove le foto e i commenti felici dei fan non mancano.

Romina Power – www.donnaglamour.it

Il piccolo Axel Lupo, nato a gennaio 2024, è il primo figlio di Romina Carrisi e del suo compagno, Stefano Rastelli, e quanto pare ha portato grande gioia all’interno della famiglia ed in particolare in nonna Romina. La donna, infatti, è sembrata essere raggiante nel pubblicare alcuni dei momenti di felicità di queste ultime ore.

Le foto e l’affetto dei fan

Le immagini condivise sui social dalla Power hanno fatto comprendere meglio lo stato d’animo della donna, ma anche di sua figlia e del nipotino. Romina è parsa sorridente e rilassata mentre si godeva le location mozzafiato del posto. Stesso discorso per sua figlia e il bimbo che si è preso la scena e anche la maggior parte dei commenti dei fan. “Che dolce che è Axel, davvero bellissimo”, hanno detto tantissimi seguaci di nonna Romina.

“Siete una famiglia stupenda, sarebbe stato bello vedere pure il nonno con voi”, ha detto un altro seguace facendo riferimento alla eventuale presenza di Al Bano. I fan, quindi, hanno accolto con entusiasmo le foto pubblicate, sottolineando quanto sia importante trascorrere del tempo di qualità con i propri cari.