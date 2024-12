Loredana Lecciso, proposta di “pace” a Romina Power: arriva la reazione

Le due donne della vita di Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power, verso la pace? A quanto pare le cose sarebbero difficili…

Che i rapporti tra Loredana Lecciso e Romina Power non siano mai stati idilliaci lo si sapeva. Ma che tra le due non sembrano esserci spiragli di pace è diventato chiaro in questi giorni. Infatti, tra le dame che hanno fatto parte della vita di Al Bano sembra essere accaduto qualcosa proprio di recente. A ricostruire tutto è stato Alberto Dandolo per Oggi.

Loredana Lecciso, proposta di pace a Romina Power

Secondo il magazine Oggi Loredana Lecciso vorrebbe proporre una tregua di pace a Romina Power ma questo non sarebbe possibile. Il settimanale, con una articolo firmato dall’esperto di gossip Alberto Dandolo, ha assicurato che la Lecciso abbia in programma un ‘incontro di pace’ durante le prossime festività ma che dall’altra parte…

Loredana Lecciso

“Potrebbe arrivare già durante le imminenti festività l’invito a un incontro privato che Loredana Lecciso rivolgerà a Romina Power per deporre l’ascia di guerra e avviare così un rapporto sereno”, si legge.

“La vulcanica Loredana nei giorni scorsi aveva pubblicamente annunciato l’intenzione di appianare e superare le antiche incomprensioni con l’ex moglie di Al Bano e ora ha deciso di passare all’azione”.

La reazione di Romina

Al netto di quella che sarebbe la volontà della Lecciso, la Power sarebbe di ben diverso pensiero.

“Ma come ha reagito Romina alla virata ‘pacifista’ della Lecciso?”, si legge sempre su Oggi. “Con una freddezza glaciale. Pare infatti che la cantante, che vive ormai in pianta stabile a Cellino San Marco, non abbia alcuna intenzione di incontrare la dolce metà del suo ex marito”.

A questo punto staremo a vedere cosa accadrà. Magari l’intervento di Al Bano potrebbe cambiare le carte in tavolo anche se, va detto, se non ci è riuscto in tutti questi anni, difficile possa farcela ora.