“Ecco cosa ho avuto”: Fedez rompe il silenzio dopo Sarà Sanremo

Prime parole per Fedez dopo l’apparizione con annesso “giallo” a Sarà Sanremo. Il rapper ha spiegato come sta davvero.

Ha fatto discutere l’apparizione su Rai 1 di Fedez a Sarà Sanremo. Il rapper era sembrato strano e “confuso” davanti a Carlo Conti in quei pochi minuti di apparizione in tv per presentare il brano per il prossimo Festival. Sul suo conto sono state dette tante cose che riguardavano la sua salute. Adesso il ragazzo è voluto uscire allo scoperto.

Fedez: la diretta Instagram dopo Sarà Sanremo

Sono state ore di indiscrezioni e rumors sul conto di Fedez dopo la sua apparizione a Sarà Sanremo su Rai 1. Il rapper era parso “confuso” e piuttosto giù tanto da far pensare a nuovi problemi di salute.

Adesso, il diretto interessato ha rotto il silenzio dopo un piccolo giallo su una storia social pubblicata e poi rimossa, parlando in una breve live Instagram.

Fedez

“Non ho emorragie interne da un po’, sto festeggiando il mio quinto mese senza emorragie. Sto bene. Fantamorto? Non ti temo“, ha detto con grande ironia il rapper facendo capire che, almeno oggi, le sue condizioni siano sotto controllo.

“Ero tranquillo e rilassato, non è successo niente. Non so perchè tutti hanno interpretato la cosa come se fossi triste”, ha spiegato ancora Fedez.

“Ecco come sto”

Il rapper ha poi spiegato meglio nel dettaglio il suo attuale stato di salute e anche cosa avesse avuto poco prima della diretta su Rai 1 con Carlo Conti a Sarà Sanremo: “Avevo avuto cose mie relazionali al di fuori della musica, ero un po’ giù. Ma ero tranquillo. Non so perchè ero strano. La mia vita è fatta di alti e bassi ultimamente, ma ce ne sbattiamo. Bisogna andare avanti”.

Federico ha anche aggiunto di essersi rivisto e di non aver notato nulla di particolarmente strano nel suo modo di essere sul palco. Tra le altre cose dette, anche di aver smesso con gli psicofarmaci.