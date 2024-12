Dopo essere apparso confuso a Sarà Sanremo, Fedez torna sui social con una misteriosa storia, che poi cancella.

La partecipazione di Fedez al programma Sarà Sanremo ha fatto molto discutere nelle ultime ore a causa di un dettagli che non è passato inosservato. Il rapper, infatti, è apparso confuso e rallentato, a detta di alcuni fan, tanto da allertare tutti sulle sue condizioni di salute.

Sembrava che il rapper volesse mantenere il mistero e il silenzio su quanto successo, e invece ha sorpreso tutti pubblicando alcune misteriose storie su Instagram, che ha poi cancellato. Che cosa sta succedendo al rapper? Scopriamo i dettagli.

Fedez pubblica una storia Instagram e poi la cancella: mistero sul messaggio

Nella serata del 19 dicembre 2024, il cantante ha condiviso una storia Instagram che conteneva un messaggio criptico, per poi rimuoverla pochi minuti dopo. Questo comportamento ha generato un’ondata di speculazioni sui social, dove gli utenti si sono chiesti a chi o cosa fosse rivolto il contenuto.

La storia pubblicata da Fedez riportava un insieme di affermazioni apparentemente scollegate tra loro: “L’arte è arte”, “Il nuoto è uno sport completo”, “Maradona non si allenava mai”, “Il genitore è il mestiere più difficile”, “Uno straordinario Tony Servillo”.

Fedez riappare sui social ma poi cancella la storia. C’è qualcosa che mi sfugge? pic.twitter.com/tgWRCuxAx9 — Valentina Federici (@Vale_Rici) December 19, 2024

Le frasi hanno lasciato spazio a varie interpretazioni, con i fan che si sono lanciati in teorie sulle possibili intenzioni del rapper. Tuttavia, Fedez non ha fornito alcuna spiegazione in merito al significato del messaggio o al motivo della sua successiva cancellazione.

I fan preoccupati: un periodo intenso per Fedez

Questo episodio si aggiunge a un periodo già ricco di tensioni e riflettori per Fedez. Infatti, oltre all’apparizione a Sarà Sanremo che ha allarmato i fan, a complicare il quadro ci sono stati anche i recenti dissapori con Tony Effe, escluso dal Concerto di Capodanno a Roma.

Al momento, Fedez non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul significato della storia cancellata. I fan attendono chiarimenti e sperano che il rapper possa fare luce su questo misterioso gesto e tranquillizzare chi lo segue con affetto.