Elenoire Casalegno: “Mi dicevano ‘sei una pazza’ ma io lo rifarei…”

Le confessioni di Elenoire Casalegno a La Volta Buona tra la figlia desiderata e cresciuta e il nuovo fidanzato più giovane di lei.

Portagonista a La Volta Buona, trasmissione di Rai 1 con Caterina Balivo, Elenoire Casalegno ha avuto modo di raccontare alcuni aspetti della sua vita. Non solo lati legati al lavoro ma anche del suo privato. Spiccano in questo senso, le parole su sua figlia, tanto voluta e amata, ma pure quelle sul nuovo fidanzato conosciuto qualche tempo fa.

Elenoire Casalegno e il rapporto con la figlia

Ospite del salotto di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’, Elenoire Casalegno si è confermata una showgirl capacissima sotto ogni punto di vista. Ironia, bellezza e grande spirito hanno caratterizzato l’intervista nel pomeriggio di Rai 1.

Elenoire Casalegno

Importanti le parole legate al rapporto con sua figlia: “Tutti mi dicevano ‘tu sei pazza, tu sei folle’ nel pieno della tua carriera, tu decidi di fare un figlio, e quindi comunque di mettere un freno alla tua professione. Però io l’ho desiderata, l’ho voluta e ho assecondato il mio desiderio. Lo rifarei”, ha raccontato la Casalegno su Swami che oggi ha 25 anni.

“L’ho avuta che ero una ragazzina. Io sono cresciuta insieme a lei. Ho fatto tanti errori… sono stata una mamma molto molto severa, a volte ero intransigente sull’educazione. Però oggi Swami è educatissima, non si ribella”, ha proseguito.

Il nuovo fidanzato

Non poteva poi mancare anche un passaggio molto personale legato al nuovo fidanzato: “Io non sono più single”, ha detto Elenoire. “Non sono particolarmente attratta dal toy boy, se devo essere sincera… ma oggi non sono più single, lui è un ragazzo giovane, ci siamo conosciuti per la fede calcistica. Tifiamo tutti e due Inter”, ha spiegato con grande simpatia non fornendo, però, ulteriori dettagli durante la trasmissione.