“Modalità vittima”: Selvaggia Lucarelli azzera Fedez (senza mai nominarlo)

Dopo l’apparizione di Fedez a Sarà Sanremo, ecco il commento pesantissimo di Selvaggia Lucarelli sul rapper e la sua situazione.

“Fedez sta male?”, “Cosa succede a Federico?”, “Mi dispiace vederlo così”. Sono stati questi alcuni dei commenti apparsi via social dopo l’apparizione di Fedez a Sarà Sanremo per presentare il brano con cui parteciperà alla prossima kermesse musicale. Domande e pareri preoccupati ma che non dovrebbero esserci, almeno stando a Selvaggia Lucarelli che via Instagram ha detto la sua sul rapper, senza mai nominarlo, facendo capire come secondo lei starebbe agendo l’uomo.

Selvaggia Lucarelli, l’affondo su Fedez

Attraverso una serie di forti storie su Instagram, Selvaggia Lucarelli ha voluto commentare l’apparizione “confusa” e “sperduta” di Fedez a Sarà Sanremo che ha destato grande preoccupazione.

La penna graffiante non è rimasta sorpresa da quanto visto ma, piuttosto, lo è stata dalle varie reazioni delle persone che, a detta sua, non hanno compreso il modus operandi del rapper per attirare l’attenzione…

Selvaggia Lucarelli

“Dopo tutto quello che è successo, quello che ha fatto, quello che è stato scritto, ancora non avete capito che si mette in modalità vittima per far parlare di sé quando si parla troppo poco di lui quando non se ne parla come dice lui o quando si parla di più di un suo competitor che di lui. Tipo ieri. E ogni volta i miei colleghi incapaci di capire la solita, polverosa strategia, ci cascano. E non solo i colleghi, ma la gente scema sui social che ti fa venire voglia di dire ‘perché i co***oni vanno incu**ti” (cit)”, ha scritto la Lucarelli.

“Piagninocentrico”

Il commento della Lucarelli è andato avanti: “Nel podcast, negli agguati sotto casa della gente, nell’insultare giornalisti, girare con i peggiori pregiudicati e nel fare feste per due giorni consecutivi sembra spavaldo e in forma. Per il pubblico di Rai1 si è già rimesso in modalità piagnino per prendersi la scena, quindi non più ‘vi cago sul tappeto’ (cit.), bensì ‘coccolatemi non sono cattivo sono tanto fragggile parliamo di salute mentale’. Nel frattempo entrate all’Ariston dedicate solo a lui, no ingresso tra la gente e con i giornalisti lì come gli altri, assente alle foto con gli altri oggi e solite arie. Questa è la strada per rendere questo Festival PIAGNINOCENTRICO come già accaduto. E per togliere luce agli altri cantanti che invece sono lì per la musica, senza strategie per attirare l’attenzione su di sé”.

Nella conclusione del suo messaggio, la giudice di Ballando con le Stelle ha dato il beneficio del dubbio al rapper con tanto di consiglio e frecciata: “Per il resto, se stai male ti curi. Non cerchi il palco, perché il palco non cura”.