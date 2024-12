Bugo dice addio alla musica: l’annuncio

Con grande sorpresa, Bugo dice addio alla musica o per lo meno alle scene pubbliche. L’annuncio dell’artista.

Annuncio a sorpresa: Bugo dice addio alla musica. L’artista ha comunicato l’addio alle scene con Il concerto finale, che si terrà il 1 aprile 2025 all’Alcatraz di Milano. L’evento, che coinciderà con l’ultima data del tour legato alla pubblicazione del suo ultimo disco di inediti “Per Fortuna Che Ci Sono Io” sarà – viene annunciato da Kashmir Concerti – una vera e propria festa, una celebrazione della carriera del cinquantunenne artista.

Bugo, addio alla musica: l’annuncio

Colpo di scena nella carriera di Bugo. L’artista ha comunicato il suo addio alle scene musicali con l’ultimo concerto che si terrà il prossimo 1° aprile 2025 all’Alcatraz di Milano.

Da quanto si apprende, l’evento, che coinciderà con l’ultima data del tour legato alla pubblicazione del suo ultimo disco di inediti “Per Fortuna Che Ci Sono Io”, sarà l’ultima volta che il popolo della musica vedrà l’artista esibirsi live.

L’annuncio di Bugo ha sorpreso non poco il mondo della musica. Sotto al post social, diversi utenti sono rimasti molto colpiti da tale decisione tanto che alcuni hanno iniziato a fare delle ipotesi particolari.

I dubbi sul ritiro

L’annuncio a sorpresa del cantante ha colpito i suoi seguaci e ha destato anche diverse perplessità. In modo particolare, infatti, i più attenti hanno notato come la data prescelta per “l’addio alla musica” è quella del 1° aprile, giornata nel quale potrebbe andare in scena un “pesce d’aprile”.

Dal suo punto di vista, però, Bugo ha garantito sia tutto reale: “È deciso. 1 aprile 2025. Alcatraz, Milano sarà il mio ultimo concerto. Nessun bis, nessun ‘forse’ e voglio che sia una serata indimenticabile. Venite. Facciamo casino una volta per tutte”.

A questo punto non resta che attendere la data stabilita per capire se davvero il cantante saluterà il mondo della musica, o per lo meno la scena pubblica, definitivamente.