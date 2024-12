Sanremo 2025, annunciato a sorpresa il primo superospite: di chi si tratta

Come un fulmine a ciel sereno, ecco l’annuncio del primo superospite a Sanremo 2025. Ecco chi ci sarà all’Ariston a febbraio.

Neppure il tempo di comunicare tutte le canzoni in gara che in vista del Festival di Sanremo 2025 è arrivato un altro annuncio molto importante. In particolare per quanto riguarda il primo superospite che salirà sul palco con Carlo Conti in una delle varie puntate. A renderlo noto è stato Luca Dondoni durante la trasmissione ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo.

Sanremo 2025: annunciato il primo superospite

Mancano ancora diverse settimane al Festival di Sanremo 2025 ma sale già l’adrenalina per scoprire ogni dettaglio sulla kermesse musicale più importante d’Italia che sarà presentata da Carlo Conti.

In queste ore è stato dato un grande annuncio che riguarda il nome del primo superospite…

Carlo Conti

Durante la puntata odierna de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, Luca Dondoni ha ufficializzato colui che sarà presente alla kermesse musicale come superospite. Di chi si tratta? Di Jovanotti…

In collegamento con la padrona di casa, Dondoni ha detto: “Stavo scrivendo se davano l’ok per poter dire che il primo superospite del Festival di Sanremo nella serata di martedì sarà Jovanotti. E mi hanno detto di sì”. Insomma, sarà il mitico cantante a prendersi la scena nella prima serata del prossimo Festival.

Le ipotesi sugli altri ospiti

L’annuncio di Jovanotti è arrivato con grande sorpresa e in modo inaspettato ma adesso si attende di sapere anche chi potranno essere gli altri artisti o personaggi famosi che si susseguiranno nelle varie serate.

In precedenza era stato lo stesso Carlo Conti ad affermare che gli sarebbe piaciuto avere grandi artisti italiani. Tra questi erano spuntati i nomi di Damiano David ma anche di Ligabue. Un’opzione più che valida era stata anche Angelina Mango, fresca vincitrice dello scorso Festival.