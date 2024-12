Impazza il gossip su Eros Ramazzotti e una ex Temptation Island. Il cantante sarebbe stato beccato dai paparazzi…

Potrebbe esserci una nuova relazione in corso per Eros Ramazzotti. Il noto cantante, infatti, è stato pizzicato dai paparazzi di Oggi in dolce compagnia. Pare che l’artista sia stato beccato con una ex concorrente di Temptation Island, precisamente con Sofia Costantini. Tra i due sarebbe persino scattato un bacio alla presenza dei fotografi…

Eros Ramazzotti beccato con Sofia Costantini

Nuovo amore per Eros Ramazzotti? Chi lo sa. Quello che sembra evidente è che il cantante sia stato pizzicato in dolce compagnia dell’ex volto di Temptation Island, Sofia Costantini. Tra i due sarebbe pure scattato un bacio davanti ai fotografi…

Secondo quanto si apprende da Oggi, Eros potrebbe avere una nuova fiamma. Tra Ramazzotti e l’ex Temptation Island, Sofia Costantini, ci sarebbe del tenero.

I due si trovavano a Milano, zona corso Vercelli: sono prima andati a cena fuori e successivamente si sono recati in un locale. Per non farsi mancare nulla, come anticipato, si sarebbero scambiati un bacio mentre lei era in auto…

I dubbi sulla relazione

Sulla presunta nuova relazione, però, ci sono diversi dubbi. A rendere sospetto questo legame, come spiegato proprio da Oggi, è il fatto che i due avessero sicuramente visto i paparazzi ma abbiano deciso lo stesso di baciarsi e farsi vedere.

Non solo. Pare che il cantante abbia pure scherzato con alcuni dei fotografi presenti. In questo senso, potrebbe esserci dietro una strategia per depistare tutti dai “suoi sentimenti verso l’ex”.

Staremo a vedere come si svilupperà la vicenda o se i diretti interessati vorranno dire qualcosa a tal proposito confermando o negando il flirt. Certo è che entrambi, nel corso del tempo, hanno fatto parlare parecchio in merito alle loro relazioni e questa potrebbe essere l’ennesima volta…