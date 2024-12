Il pancione di Sara Barbieri a 6 giorni dalla presunta data del parto: Corona mostra tutto

Manca pochissimo all’arrivo del primo figlio di Fabrizio Corona e Sara Barbieri e sui social ecco la storia con il pancione…

Fabrizio Corona ha sorpreso i suoi follower su Instagram mostrando la sua fidanzata, Sara Barbieri, ma soprattutto il suo pancione, a pochissimi giorni dalla data presunta del parto ormai imminente. In una storia condivisa sul suo profilo social, l’ex re dei paparazzi ha fatto vedere il fisico della bella Sara che, a sua volta, non si è sottratta alla telecamera del compagno…

Fabrizio Corona mostra il pancione di Sara

Manca davvero pochissimo alla data presunta del parto di Sara Barbieri che sembra essere fissata per il 25 dicembre 2024, rendendo il Natale di quest’anno un momento ancora più speciale per lei e Fabrizio Corona.

In questo senso, l’ex re dei paparazzi ha deciso di far vedere ai suoi seguaci come sia il pancione della compagna.

Fabrizio Corona

La Barbieri, giovane modella e compagna di Corona, è apparsa radiosa e serena nelle immagini condivise dall’uomo e la lasciato trasparire tutta la felicità per l’arrivo del loro primo figlio insieme. Fabrizio, noto per il suo passato turbolento e le sue numerose vicende mediatiche, sembra vivere questa fase con un’intensità diversa, mostrando un lato più intimo e familiare.

Il pancione è davvero gigantesco ma è tutto normale visto che la data prevista per l’arrivo del bebè è quella del 25 dicembre 2024.

La crescita in gravidanza di Sara Barbieri

Di recente, la giovane Sara aveva rilasciato una bella intervista a Vanity Fair nella quale aveva spiegato come avesse affrontato questi nove mesi di gravidanza.

“Credo che la gravidanza mi abbia aiutato molto a maturare in questi nove mesi. Mi rendo conto di quanto sia incredibile portare una vita dentro di me, e ho fatto tutto il possibile per creare un senso di calma per mio figlio, qualcosa che prima non avevo”, aveva detto la donna. “Quindi, sicuramente, sviluppare questo autocontrollo, che prima non possedevo, è un aspetto della mia personalità che è cresciuto durante questo periodo”, le sue parole.