“Ti devo tirare una scarpa?”: la Nargi scatenata prima della finale di Ballando

Verso la finalissima di Ballando con le Stelle: Federica Nargi si prepara al meglio con il danzatore Luca Favilla in ogni modo possibile…

Chi vincerà la finale di Ballando con le Stelle? Forse Federica Nargi e Luca Favilla che si stanno impegnando come non mai per farsi trovari prontissimi all’appuntamento conclusivo dell’edizione in corso della trasmissione. L’ex Velina è parsa carichissima e pronta a tutto pur di dare il 100% nelle prossime esibizioni.

Federica Nargi carica per la finale di Ballando

Sempre molto attivi sui social, Federica Nargi e Luca Favilla hanno confermato anche in questi giorni il loro mood in vista della finale di Ballando con le Stelle. La coppia di danzatori di questa edizione del programma di Rai 1 ha fatto vedere alcune stories Instagram emblematiche.

Federica Nargi

Come spesso è capitato durante tutta l’edizione di Ballando, la Nargi e Favilla, che hanno trovato grande complicità nella danza, hanno fatto vedere come si stanno preparando per la finalissima.

I due si stanno allenando intensamente e non mancano le chicche con i fan: “Siamo pronti. Siamo agli sgoccioli ci dobbiamo giocare tutte le cartucce che abbiamo, quindi questa settimana vedrete i Nargilla in una veste assolutamente nuova”, sono state alcune parole della ex Velina.

Il siparietto con Luca Favilla

Ma ovviamente, al netto della grande ironia, non mancano anche i momenti, si fa per dire, di tensione. In una delle ultime stories social della “coppia”, infatti, ecco la Nargi che, stanchissima per le prove, ha risposto in modo piccato a Favilla: “Come va?”, ha domandato il ballerino professionista. “Ti devo tirare una scarpa?“, ha risposto col sorriso la bella Federica, visibilmente stanca e provata.

Staremo a vedere quindi se la coppia riuscirà a trionfare davanti alle altre rivali. A giocarsi il successo finale potrebbero esserci anche Bianca Guaccero con Giovanni Pernice e Federica Pellegrini con Pasquale La Rocca.