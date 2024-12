“So chi è”: Jessica Morlacchi spiazza tutti al GF su Helena

Hanno discusso, si sono “azzannate” ma ora le cose sembrano poter cambiare: colpo di scena al GF tra Jessica Morlacchi e Helena.

Le abbiamo viste litigare e “odiarsi”. Ora le cose sembrano essere cambiate. Nella Casa del Grande Fratello, infatti, un colpo di scena ha visto protagoniste Jessica Morlacchi e Helena Prestes. Le due concorrenti, dopo alcune giornate di fuoco, hanno provato a chiarirsi. La cantante ha stupito tutti dicendo qualcosa di carino e positivo sulla modella…

GF, Jessica Morlacchi cambia idea su Helena

Solamente pochi giorni fa sembravano poter diventare le “peggiori nemiche”, ora, invece, le cose sono decisamente cambiate tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes. La conferma è arrivata dalle parole della prima (e dai comportamenti della seconda…).

Helena Prestes

Come detto, dopo le discussioni molto accese dei giorni scorsi, Jessica pare aver cambiato opinione su Helena e si è espressa in modo molto positivo sul suo conto: “Io comprendo molto di più Helena, molto… almeno lei è dritta per la sua strada ed è sempre stata così”, ha detto parlando con Shaila e Pamela. “Ci sono periodi in cui ti ci scontri e altri in cui ci vai d’accordo. Tutta la vita Helena. Ormai l’abbiamo conosciuta. So chi è. Mi fido del suo atteggiamento, se ti vuole provocare la conosco… io ormai la capisco nei suoi pregi e nei suoi difetti. So chi è! Se ti deve dire una cosa te la dice. La vedo trasparente”.

Il comportamento di Helena

La stessa Prestes ha dato la sensazione di essere, più o meno, dello stesso avviso della Morlacchi. Come mostrato da alcuni utenti sui social, infatti, la modella ha provato ad avvicinarsi a Jessica per chiarire in diverse circostanze dando la sensazione di un riavvicinamento importante per proseguire l’esperienza nella Casa da “amiche” o per lo meno non da “nemiche” come fino a pochi giorni fa sembrava.