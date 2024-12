Fedez “confuso” in tv: la reazione di Chiara Ferragni con i figli

L’apparizione in tv di Fedez a Sarà Sanremo e la reazione di Chiara Ferragni, in casa con i figli e davanti al piccolo schermo.

La partecipazione a Sarà Sanremo su Rai 1 di Fedez è ormai diventata argomento scottante. Il rapper, infatti, è parso piuttosto strano, quasi “confuso“. Un qualcosa che ha generato diverse reazioni e ipotesi. In tanti si sono chiesti se Chiara Ferragni e i loro figli abbiano assistito all’apparizione dell’artista in tv e la risposta è stata presto svelata.

Fedez “confuso” in tv: la reazione di Chiara Ferragni

Si parlerà ancora a lungo dell’apparizione di Fedez a Sarà Sanremo e delle sue condizioni. Ma quello che in tanti si sono chiesti in queste ore è se Chiara Ferragni, e magari anche i figli, Leone e Vittoria, abbiano visto o meno il rapper in televisione.

Chiara Ferragni

La risposta è arrivata, non sappiamo se volutamente o meno, dalla diretta interessata. Infatti, mentre Fedez si trovava su Rai 1, la Ferragni e i figli avuti con il rapper, si trovavano davanti al piccolo schermo ma non per guardare l’artista.

Chiara, infatti, ha pubblicato una storia su Instagram dove ha fatto vedere che, insieme a Leone e Vittoria, stava guardando un cartone animato della Disney. “Guardando questo con i miei bambini“, ha scritto la donna lanciando, non sappiamo se in modo voluto o meno, una sorta di segnale di reazione alla presenza di Federico in televisione.

Come sta Fedez

Ad ogni modo, l’apparizione pubblica in tv di Fedez ha suscitato tantissime ipotesi. Il rapper è parso “confuso” ma, in realtà, almeno secondo sua madre, nonché manager, non ci sarebbe nulla di grave o di importante.

La donna ha spiegato meglio le condizioni del figlio parlando ad Adnkronos cercando di spegnere sul nascere ogni possibile tormentone sulla salute del rapper apparso non al top su Rai 1.