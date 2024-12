Federica Panicucci: “Ho fatto da babysitter al figlio di Bonolis e poi…”

La confessione di Federica Panicucci: dagli inizi come babysitter del figlio di Bonolis fino al successo in televisione.

Una presenza fissa nel panorama della televisione italiana, Federica Panicucci è stata protagonista di una lunga intervista a tuttotondo ad Oggi. Al Settimanale, la conduttrice ha ripercorso le tappe della sua carriera: dagli inizi, quando faceva la babysitter, fino al provino decisivo che ha dato il là alla sua fenomenale scalata.

Federica Panicucci, il sogno realizzato

“Fin da bambina volevo fare la presentatrice, avevo questa vocazione che era anche il mio più grande desiderio”. Con queste parole Federica Panicucci ha raccontato in che modo sia riuscita a raggiungere piano piano, con il duro lavoro, il suo stato attuale di regina della tv.

Federica Panicucci

“Mi sono impegnata e ci sono riuscita. Dalla musica ai reality, all’intrattenimento e adesso le news, ho avuto la fortuna di misurarmi in tanti settori. Poi sono arrivati i figli e, insomma, tante cose belle e anche meno. Ma è la vita. Però se mi guardo indietro, sono soddisfatta”, ha detto ancora intervistata da Oggi.

Da babysitter a conduttrice

Ma per arrivare al successo alla Panicucci è servita, oltre alla sua grande dedizione, anche un po’ di fortuna. In questo senso è da leggere la curiosa vicinanza con Paolo Bonolis, figura importantissima anche per la sua carriera.

“A Milano abitavamo nello stesso palazzo, io ero poco più che adolescente. Lui conduceva Bim bum bam ed era già un volto popolare. Un giorno il custode mi dice che Bonolis aveva bisogno di una babysitter per il suo primogenito Stefano. Il bambino non camminava ancora, io mi proposi e sperimentai un lavoro comodissimo: quando avevano bisogno, non mi restava che scendere le scale e andare da loro. L’ho fatto per parecchio tempo. E quell’incontro per me fu decisivo”.

Infatti, fu proprio Bonolis a notare la propensione della bella e giovane Federica per lo spettacolo e darle il contatto giusto per un provino. “Andai accompagnata dai genitori, ero minorenne. A 18 anni compiuti cominciai a fare i provini per qualche pubblicità: un lassativo, una sorta di sonnifero naturale, una pomata per i dolori muscolari. Poi fotoromanzi, indossatrice in showroom, fiere e con- temporaneamente l’università. Fino al provino più importante“, ha raccontato la conduttrice.