Vladimir Luxuria dice la sua: arriva la provocazione sul caso Tony Effe

Il caso Tony Effe e concerto di Capodanno a Roma ha visto anche Vladimir Luxuria dire la sua. Ecco la provocazione sui social.

Sa il fatto suo quando parla e anche in questo caso, va detto, l’osservazione provocatoria di Vladimir Luxuria è quantomeno da tenere presente. L’ultima conduttrice de L’Isola dei Famosi ha voluto prendere posizione sul caso legato all’esclusione di Tony Effe dal concertone di Capodanno e anche i tanti messaggi di sostegno di alcuni colleghi artisti.

Vladimir Luxuria, la provocazione sul caso Tony Effe

Attraverso un post su Instagram, Vladimir Luxuria ha commentato la vicenda che ha visto Tony Effe essere escluso dal concertone di Capodanno a Roma. Un qualcosa che ha generato le forti reazioni di alcuni colleghi che, per solidarietà, hanno deciso di protestare e annunciare il loro forfait all’evento.

“‘Mi dici che sono un tipo violento però vieni solo quando ti meno’ così ha cantato Tony Effe in un suo brano. Mahmood, Mara Sattei decidono di non partecipare al capodanno a Roma in solidarietà contro il passo indietro del Campidoglio sull’esibizione del trapper romano. Emma e Giorgia parlano di censura“, ha esordito Luxuria.

E ancora: “Quindi da ora in poi sdoganiamo qualsiasi linguaggio misogino, omofobo, contro i disabili, sul body shaming… perché chi si oppone a questo linguaggio viene tacciato di censura. Si fanno gli interessi delle donne o delle case discografiche?“. Questa l’osservazione provocatoria di Luxuria che ha raccolto diversi like e commenti.

Le reazioni

Le frasi di Luxuria hanno trovato diversi utenti in suo favore. Spicca, tra le varie reazioni, anche quella de L’Investigatore Social Alessandro Rosica che ha detto: “Bravissima. Sono solo dei venduti. Ghali dopo essere stato bannato ovunque non ho visto nessun messaggio di solidarietà. Venduti”.

Tra i vari pareri anche quello di un utente che ha scritto: “Sono appena stata bloccata da Emma per averle fatto notare che la stessa solidarietà non l’ha avuta per Dargen e Ghali sul tema della palestina. Mi fa molto piacere”.