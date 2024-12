“Fedez sta male?”: la madre esce allo scoperto e fa chiarezza

Dopo l’apparizione di Fedez a Sarà Sanremo su Rai 1 per presentare il brano in gara, ecco sua madre uscire allo scoperto.

Ha destato grande clamore la presenza di Fedez a Sarà Sanremo con Carlo Conti in vista del Festival. Il rapper, così come tutti gli altri artisti in gara, è stato chiamato per presentare il brano che canterà a febbraio 2025 all’Ariston. L’artista, però, non è parso nelle migliori condizioni suscitando una serie di reazioni e voci. A far chiarezza ci ha pensato adesso sua madre, nonché manager, Annamaria Berrinzaghi.

“Fedez sta male”: cosa è successo a Sarà Sanremo

Come detto, la presenza di Fedez a Sarà Sanremo con Carlo Conti su Rai 1 ha dato adito a tante reazioni e ipotesi. Il rapper è parso in stato confusionale facendo ipotizzare un malessere e facendo spaventare telespettatori e fan.

Fedez

Nel modo di parlare ma anche dal gesto dello stesso conduttore di accompagnarlo verso il dietro le quinte dopo l’apparizione, breve, per presentare il brano, il parere generale è stato quello di un Federico in difficoltà.

Sulla vicenda, per ora, il diretto interessato non ha detto nulla ma a farlo ci ha pensato sua madre, nonché manager, Annamaria Berrinzaghi.

La madre allo scoperto

La madre di Fedez, infatti, è stata contattata da Adnkronos che è riuscito ad ottenere qualche parole per fare chiarezza sulle condizioni del rapper.

Secondo il commento della donna, non ci sarebbero particolari problematiche in suo figlio. “Niente di grave, più di questo non voglio dire”. Sono state queste le poche parole della donna.

Al momento, quindi, le uniche ipotesi su quanto sia accaduto farebbero pensare ad un malessere di quel preciso momento oppure ad un importante stato di agitazione, magari per essere nuovamente sotto ai riflettori dopo le varie vicende capitate in questi mesi sia dal punto di vista lavorativo che privato.