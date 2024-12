Carlo Conti in imbarazzo per la frecciatina di Siani e Pieraccioni contro Amadeus: cala il gelo in studio.

Durante la serata di Sarà Sanremo andata in onda ieri, mercoledì 18 dicembre, su Rai 1, sono stati annunciati i titoli dei brani che i Big presenteranno al Festival di Sanremo 2025. La serata, condotta dal direttore artistico del festival, Carlo Conti, ha visto anche alcuni momenti di forte imbarazzo.

Tra colpi di scena, momenti di tensione e caos generale, c’è stato un momento che ha messo in crisi il conduttore televisivo, e la colpa è solo loro: di Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. Ma scopriamo che cosa è successo.

Carlo Conti sotto shock: la frecciata ad Amadeus

Nel corso della puntata di Sarà Sanremo di ieri sera, Carlo Conti ha affrontato un momento di imbarazzo causato da una battuta degli ospiti Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni.

I due attori, infatti, hanno lanciato una frecciata a un famoso collega senza mai nominarlo direttamente, ma facendo un riferimento evidente alla scelta di Amadeus di lasciare la Rai per approdare su NOVE.

Siani e Pieraccioni si sono divertiti a fare uno sketch musicale. La scena, apparentemente leggera, ha preso una piega imprevista quando i due attori hanno presentato una versione modificata della canzone “Tutti al mare”, che è diventata “Tutti al Nove“.

La reazione di Carlo Conti

La battuta ha colto alla sprovvista Carlo Conti che non ha saputo come reagire di fronte a una frase tanto esplicita: “Tutti al Nove, tutti al Nove, io c’o il bagno da rifare e tu il mutuo da pagare“.

Carlo Conti, visibilmente sorpreso, ha reagito con un sorriso, ma non ha potuto fare a meno di chiedere a Siani chi fosse l’autore del testo della canzone. La risposta, come sempre, non ha deluso: “I soliti ignoti“.

Nonostante l’imbarazzo iniziale, Carlo Conti ha preso la battuta con spirito e ha continuato a condurre la trasmissione.