Mauro Icardi denuncia Wanda Nara che non gli fa vedere le bambine. Lei contrattacca e lo accusa: “Non paga gli alimenti”.

Si complica sempre di più il rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi che ormai si è spezzato completamente. Lo scontro tra i due continua ad attirare l’attenzione dei media e l’ennesima polemica riguarda le loro figlie, Francesca e Isabella.

Secondo quanto riportato dalle giornaliste di Telefe, il calciatore argentino ha sporto denuncia nei confronti dell’ex moglie per impedimento di contatto, accusandola di non permettergli di vedere le bambine nei giorni stabiliti. Ma non si è fatta attendere la risposta della showgirl. Scopriamo che cosa sta succedendo.

La risposta di Wanda Nara: “Non paga gli alimenti”

Non è tardata ad arrivare la replica di Wanda Nara, che ha utilizzato il suo profilo X per difendersi pubblicamente. La showgirl ha accusato Icardi di non adempiere agli obblighi economici verso le figlie, dichiarando: “Spende soldi per case costose e non paga per le sue bambine“.

Wanda ha inoltre aggiunto che le accuse di Mauro Icardi sarebbero false, e afferma di aver sempre cercato di permettere al padre di vedere le bambine. La Nara ha accusato anche le giornaliste di Telefe di essere in malafede, insinuando che fossero delle “bugiarde” e di non comprendere la sua situazione.

Wanda Nara

Ma alla fine è intervenuto il tribunale che ha messo fine alla complicata vicenda.

Icardi potrà rivedere le figlie: l’ordine del tribunale

Nonostante le accuse reciproche, il tribunale ha dato ragione al calciatore, e ha stabilito che Icardi potrà finalmente rivedere le figlie.

La decisione è stata accolta con gioia da Icardi, che potrà trascorrere con loro anche le festività natalizie. In più, il mancato rispetto degli accordi sulla custodia delle bambine da parte di Wanda potrebbe comportare gravi conseguenze legali, inclusa una possibile causa penale.

Con questo ennesimo scontro, la situazione tra i due ex coniugi continua a essere tesa, con scambi di accuse pubbliche che continuano ad alimentare il caos mediatico.