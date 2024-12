Eleonora Giorgi circondata dall’affetto della famiglia che le fa dimenticare la malattia: il Natale è arrivato in anticipo.

L’icona del cinema italiano Eleonora Giorgi è alle prese con la malattia con cui combatte ormai da mesi. Ma nonostante le terapie, l’attrice si gode la sua famiglia in attesa del Natale. La sua grande famiglia allargata si è già ritrovata per festeggiare un Natale anticipato nella casa romana del figlio Paolo Ciavarro e della nuora Clizia Incorvaia. Un momento di gioia e unione che l’attrice ha definito prezioso per superare un periodo delicato segnato dalla malattia. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’emozionante incontro.

Eleonora Giorgi: l’affetto della famiglia in un momento difficile

Attorno alla tavola imbandita si sono riuniti figli, nuore e nipoti, inclusi Andrea Rizzoli, primogenito di Eleonora, e la sua compagna Serena Meriggioli, nonché i familiari siciliani di Clizia.

Tra brindisi, cappellini natalizi e sorrisi, l’atmosfera era quella di una vera festa, un’occasione per mettere da parte le difficoltà e concentrarsi sull’amore condiviso.

L’attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti dell’allegra festicciola in famiglia.

Clizia Incorvaia: “Un Natale pieno d’amore per Eleonora”

Clizia, influencer e moglie del secondogenito di Eleonora, Paolo Ciavarro, ha condiviso sui social alcuni momenti della serata, scrivendo in didascalia “La nostra famiglia piena d’amore già in mood natalizio“.

Anche in passato Clizia aveva dichiarato quanto fosse forte il legame con la suocera, che ha definito un’amica e una confidente speciale.

Il calore di figli, nipoti e familiari è stato un balsamo per Eleonora Giorgi, che vive ogni momento con gratitudine nonostante le difficoltà. La promessa di un Natale speciale fatta da Clizia a Verissimo è stata mantenuta: “Eleonora avrà vicino figli, nuore, nipotino e mia figlia Nina, con cui ha un rapporto unico” aveva dichiarato.