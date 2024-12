Tony Effe li ha fregati tutti: i colleghi nella bufera, lui organizza un concerto di Capodanno

Mentre prosegue la polemica sulla sua esclusione dal concerto di Capodanno, Tony Effe se ne organizza uno tutto suo.

Nell’ultima settimana non si è parlato d’altro: Tony Effe è stato escluso dal concerto di Capodanno di Roma. Tantissimi artisti si sono schierati dalla parte del trapper accusando il Campidoglio di aver attuato una forma di censura verso il loro collega. Gli altri artisti che si sarebbero dovuti esibire insieme a Effe, Mahmood e Mara Sattei hanno deciso di disertare l’evento.

I cantanti e i musicisti che hanno difeso il rapper romano si sono beccati anche una valanga di insulti da parte di utenti social. Ma ecco il colpo di scena: ora Tony Effe avrà un concerto di Capodanno tutto suo al Palaeur di Roma.

Tony Effe al Palaeur: l’annuncio a sorpresa

Tony Effe, dopo l’esclusione dal concerto di Capodanno al Circo Massimo, ha annunciato che festeggerà l’arrivo del nuovo anno al Palazzo dello Sport (Palaeur) di Roma. I biglietti per l’evento, proposti a prezzo calmierato, saranno disponibili a partire da ieri, giovedì 19 dicembre, su Ticketone.

Qui il post dell’annuncio.

Una notizia inaspettata che ha messo in scacco tutti i politici e gli utenti che si erano scagliati contro il trapper.

Infatti, esponenti politici e associazioni hanno giudicato i brani del trapper come misogini e poco rispettosi delle donne.

La parola del sindaco e dei colleghi artisti

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha chiarito che non si tratta di censura, ma di una decisione legata all’opportunità di utilizzare risorse pubbliche. “Il concerto di Capodanno deve unire e non dividere la città” ha dichiarato Gualtieri.

L’esclusione di Tony Effe ha scatenato un’ondata di solidarietà da parte di colleghi come Mahmood e Mara Sattei, che hanno deciso di ritirarsi dal concerto al Circo Massimo. Su Instagram, Tony Effe ha ringraziato i fan e i colleghi per il supporto: “La musica non può essere censurata. Scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo“.

Intanto la polemica non accenna a placarsi, soprattutto sui social.