Belen, la foto “piccante” nella vasca manda in tilt i social

Bellissima come sempre e super sensuale: Belen Rodriguez colpisce nel segno con alcuni scatti social che hanno fatto impazzire il web.

Sa come attirare l’attenzione e anche in questo caso ha fatto pienamente centro. Stiamo parlando di Belen Rodriguez che su Instagram ha condiviso un post con due foto decisamente sensuali ma allo stesso tempo molto artistiche ed eleganti all’interno della sua vasca di casa. L’argentina ha scatenato una valanga di reazioni facendo incetta di like…

Belen Rodriguez, la foto nella vasca

Belen Rodriguez si è confermata icona di stile e bellezza. L’argentina, infatti, ha recentemente fatto parlare di sé con la pubblicazione di due scatti sensuali sul suo profilo Instagram. Le foto, che la ritraggono immersa in una lussuosa vasca da bagno in marmo nero, hanno rapidamente conquistato l’attenzione dei suoi follower, scatenando una pioggia di commenti e like.

Belen Rodriguez

Le immagini mostrate dalla showgirl argentina hanno unito eleganza e fascino, e hanno mostrano la showgirl in un momento di relax, avvolta dalla schiuma e circondata da un’atmosfera sofisticata e intima.

Nel dettaglio, la vasca, stando a quanto riferito da Today, la vasca sarebbe caratterizzata da un tipo di marmo noto come Napoleon Black.

Le reazioni

I fan social dell’argentina non hanno tardato a esprimere il loro apprezzamento, con commenti che spaziano da complimenti sulla sua bellezza a messaggi di stima per la sua capacità di unire sensualità e raffinatezza. “Sei una divinità!” e “Sempre al top!” sono solo alcune delle frasi che hanno invaso la sezione commenti.

Non è la prima volta che Belen riesce a catalizzare l’attenzione sui social con i suoi post curati nei minimi dettagli. La sua capacità di bilanciare momenti di quotidianità con scatti glamour continua a consolidare il suo ruolo come una delle personalità più amate e seguite del panorama italiano, tra tv e mondo del web.