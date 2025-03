Loredana Bertè: “Nata ribelle. Cosa ho fatto per protesta a mia madre”

Grintosa e ribelle: Loredana Bertè ha fatto di queste caratteristiche uno stile di vita e ha raccontato alcuni retroscena in merito sul suo passato.

Sempre sul pezzo e fedele al suo modo di essere, Loredana Bertè, dopo essere stata protagonista di un simpatico botta e risposta con un hater, è tornata a parlare del suo essere “ribelle”. Una caratteristica che ha sempre avuto come confermato in una recente intervista a Grazia nella quale ha svelato cosa fece, da bambina, “contro” sua madre.

Loredana Bertè: grinta e stile a The Voice

Oltre ad essere un pezzo da novante della musica italiana, nel corso degli anni Loredana Bertè è diventata anche un personaggio televisivo non indifferente. L’artista, infatti, è da tempo volto di The Voice dove nel ruolo di giudice e coach riesce ad alimentare la passione per la musica anche nei concorrenti.

Nel corso dell’intervista a Grazia, la Bertè ha fatto alcuni passaggi proprio sulla trasmissione condotta da Antonella Clerici: “Mi piace tutto del programma: i concorrenti con i loro talento e il desiderio di giocarsi una nuova possibilità e soprattutto le loro storie”, ha detto facendo riferimento a The Voice Senior.

La ribellione e la protesta con la madre

Come detto, a The Voice, la Bertè porta le sue conoscenze e, in generale, porta se stessa e il suo essere “ribelle”. “Lo sono da sempre. Sono nata ribelle”, ha detto. “Da piccola, come protesta contro mia madre, mi feci tagliare i capelli corti da una bambina che abitava vicino a noi. Mi ricordo che ero seduta sul marciapiede… Ho capito molto presto l’importanza di essere libera, di essere me stessa e di percorrere la mia strada”, ha svelato la cantante.

E su quale sia stata la sua ultima ribellione: “Poco fa, ho detto no ad una proposta nella quale non mi ritrovavo”, le sue parole riprese anche da Leggo. “È fondamentale saper dire dei no, ma capisco che non sempre sia facile, soprattutto quando sei ancora giovane”.