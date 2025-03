Stefano De Martino ha trovato un nuovo amore? Scoppia il gossip dopo lo strano avvistamento con una famosa influencer.

Il web è impazzito dopo una foto condivisa sui social che ha visto protagonisti Stefano De Martino e nientemeno che Angela Nasti, nota influencer nonché ex fidanzata del calciatore Scamacca. Un incontro casuale o c’è qualcosa di più? Scopriamo i dettagli dietro il misterioso avvistamento.

Lo studio dentistico e il ristorante a Sorrento: la curiosità cresce

La segnalazione dell’avvistamento tra i due è partita dal profilo Instagram di Very Inutil People, dove si è parlato di un incontro tra Stefano De Martino e Angela Nasti in uno studio dentistico a Napoli.

A rendere ancora più intrigante la vicenda, il fatto che i due non si seguano su Instagram alimenta ancora di più il gossip che si sta facendo sempre più acceso.

Angela Nasti

Ma le voci non si fermano qui, poiché i due sarebbero stati visti anche nello stesso ristorante a Sorrento, seppur con compagnie diverse.

Il mistero delle foto: incontri casuali o conferme in arrivo

Nonostante l’interesse suscitato, c’è chi sostiene che le foto pubblicate non provano nulla di concreto, poiché non ritraggono i due insieme, ma solo nello stesso luogo. Inoltre, alcuni utenti hanno avanzato dubbi sulla data delle immagini, e suggeriscono che potrebbero non essere recenti. Gli interrogativi continuano a crescere, e il gossip alimentato dai fan e dai curiosi sembra destinato a non placarsi.

Al momento, quindi, non c’è nessuna conferma ufficiale, e il silenzio di Stefano De Martino e Angela Nasti ne è la conferma.

Infatti, al momento, né Stefano De Martino né Angela Nasti hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo il presunto incontro, lasciando così spazio a speculazioni. Che si tratti di una semplice coincidenza o di un inizio di una nuova relazione? Per ora, la verità sembra essere ancora un mistero.