Matilda De Angelis racconta il suo isolamento per due anni lontana dai riflettori e il legame con gli amici di sempre.

Matilda De Angelis, attrice e protagonista del nuovo film di Greta Scarano, La vita da grandi, ha condiviso un lato intimo della sua vita in un’intervista al Corriere della Sera. L’attrice ha raccontato di come la fama, sebbene le abbia aperto porte nel mondo del cinema, l’abbia anche costretta a ritirarsi per un periodo dal pubblico e dalle piattaforme social. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Matilda De Angelis: l’isolamento dopo la fama

“Per due anni non sono uscita di casa, non volevo essere ripresa” ha dichiarato Matilda. Un periodo di isolamento che l’ha spinta a riflettere su se stessa, sulla sua immagine e sul bisogno di allontanarsi dal finto mondo delle piattaforme social, troppo distante dalla sua realtà.

Matilda, che è sempre stata abituata a un’esistenza lontana dai riflettori, ha sentito il peso della notorietà, tanto da desiderare l’invisibilità. Durante quel periodo, l’attrice ha vissuto un profondo conflitto interiore, trovando conforto solo nei legami più stretti.

Matilda De Angelis

Nonostante il periodo difficile, Matilda De Angelis ha mantenuto i legami di sempre. Non ha mai perso il contatto con i suoi amici di liceo e, quando ritorna a Bologna, frequenta gli stessi luoghi di quando era una ragazza.

L’attrice ha sottolineato come la sua infanzia e adolescenza siano state segnate da un senso di responsabilità precoce, in particolare verso il suo fratello più giovane, e da momenti di solitudine.

Il ritorno alle origini nel film La vita da grandi

Il ruolo di Irene nel film La vita da grandi rappresenta per Matilda una sorta di ritorno alle radici, un momento di riflessione sul diventare adulti e sull’importanza di non dimenticare da dove si viene.

“Sono diventata grande a sette anni” ha confessato l’attrice, riferendosi alla separazione dei suoi genitori e alla sua crescita precoce in seguito a quella svolta familiare.

Anche se il mondo del cinema l’ha portata lontano, Matilda De Angelis non ha mai dimenticato le sue origini. La città di Bologna e gli amici d’infanzia sono ancora un punto di riferimento fondamentale per lei. Quando torna in città, l’attrice trova sempre il tempo per fare una passeggiata nei luoghi che le sono più cari, dimostrando quanto l’autenticità e i legami veri siano più importanti della fama stessa.