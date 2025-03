Franco Lucia parla per la prima volta del suo rapporto con Chiara Ferragni dopo la separazione dal figlio Fedez.

Franco Lucia, padre del rapper Fedez, è noto al pubblico non solo per la sua vita privata, ma anche per la sua passione per la cucina, diventata un vero e proprio lavoro.

Durante la pandemia, infatti, Franco si è dedicato alla preparazione di piatti per la sua famiglia, compresi i nipoti Leone e Vittoria. “Mia moglie e io ci siamo trasferiti a casa di Fede e Chiara coi bambini. Ognuno aveva i suoi compiti e io mi mettevo ai fornelli“, ha raccontato in un’intervista. Nel corso del racconto, l’ex suocero di Chiara Ferragni ha rotto il silenzio per la prima volta sull’influencer. Scopriamo che cosa ha detto.

Franco Lucia e lo speciale rapporto con i nipoti

I suoi nipoti, a cui è molto legato, hanno gusti ben precisi: Leo adora la pasta al pesto di verdure, mentre Vittoria preferisce il risotto al burro, che chiama affettuosamente “burrocacao”. La sua passione culinaria lo ha portato a scrivere un libro di ricette, “Tutto in una pentola“.

Il neo chef ha anche raccontato: “Per colazione, a Leo e Vittoria spesso preparo le uova. A lui piacciono strapazzate, lei ha dei gusti precisi: ‘Nonno, a me le fai all’occhio di bue?“.

Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi

Ma oltre a raccontare dello speciale legame con i nipoti, Franco Lucia ha rivelato nuovi dettagli inediti sul rapporto con l’ex nuora.

Franco Lucia su Chiara Ferragni: “Rapporti cordiali”

Dopo la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, il rapporto tra le due famiglie è stato spesso oggetto di speculazioni.

Tuttavia, Franco Lucia ha chiarito la sua posizione con poche parole: “I rapporti sono cordiali. È la mamma di Leo e Vitto“. Una risposta neutra e diplomatica, che conferma come i nonni restino sempre presenti nella vita dei bambini, al di là delle vicende personali dei genitori.