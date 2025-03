George Clooney sorprende tutti con un nuovo colore di capelli: addio al look brizzolato, adesso non sembra più lui.

Per esigenze di scena, spesso gli attori e le attrici si ritrovano a dover affrontare dei cambiamenti drastici del proprio look, a partire dal cambio del colore dei capelli fino a perdere o prendere molto peso per rispettare le esigenze della pellicola.

Una trasformazione che ha sconvolto i fan è quella di George Clooney, che tutti riconoscono per il suo look brizzolato. Negli ultimi giorni, infatti, la star hollywoodiana ha sorpreso tutti sfoggiando un look del tutto diverso. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Il celebre attore sorprende con una nuova capigliatura

George Clooney ha deciso di stravolgere il suo look per la prima volta in quasi trent’anni. L’attore 63enne infatti ha sfoggiato una chioma castana, lasciando i fan sorpresi.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il nuovo look di George Clooney è legato alla sua partecipazione a Good Night, And Good Luck, spettacolo teatrale che lo vedrà interpretare Edward R. Murrow, storico corrispondente di guerra americano. Il colore dei capelli dell’attore è stato avvistato per la prima volta il 9 marzo, durante un pranzo con la moglie Amal a New York.

Qui la foto del nuovo look pubblicata da PageSix.

Il cambiamento improvviso di George Clooney

Il cambiamento è avvenuto rapidamente: alla conferenza stampa del 6 febbraio per la presentazione dello spettacolo, Clooney mostrava ancora i suoi caratteristici capelli sale e pepe. Tuttavia, nei giorni successivi, ha iniziato a coprire la testa con eleganti cappelli di feltro, facendo presagire un’imminente trasformazione.

Non è chiaro se George Clooney tornerà presto al suo iconico stile brizzolato, ma il cambiamento ha già acceso il dibattito tra i fan. Alcuni lo trovano ringiovanito, mentre altri preferiscono il suo aspetto naturale. Di certo, il suo fascino rimane intatto, indipendentemente dal colore dei capelli.