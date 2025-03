Antonella Mosetti rompe il silenzio sulle liti con Federico Fashion Style: “Erano finte per apparire in televisione”.

Le liti tra Antonella Mosetti e Federico Fashion Style sono state una delle “telerisse” più discusse della televisione italiana negli ultimi anni. Accusati di un acceso scontro mediatico, i due protagonisti hanno creato un vero e proprio spettacolo tra accuse e risposte piccate. Tuttavia, una recente rivelazione stravolge tutto. Scopriamo che cosa ha raccontato Antonella Mosetti.

Antonella Mosetti svela la verità su Federico Fashion Style

In un’intervista a No Lies Podcast, Antonella Mosetti ha finalmente rivelato la verità sul conflitto con Federico Fashion Style.

La showgirl ha rivelato che quella delle liti non era altro che un pretesto mediatico. “Le liti non erano reali. Erano solo un modo per farsi invitare in televisione” ha affermato la Mosetti. Un retroscena che cambia completamente la percezione pubblica di quanto accaduto tra i due.

Federico Lauri Fashion Style

Il battibecco tra i due è nato a causa di una presunta incomprensione riguardo un pagamento per delle extensions, che Federico Fashion Style aveva accusato la Mosetti di non aver saldato. La star della televisione italiana aveva però replicato accusando Federico di non essere onesto, sostenendo di aver già pagato per il servizio. Ora, con le dichiarazioni della Mosetti, è emerso che la situazione era ben diversa e, come ha dichiarato lei stessa: “Due mesi fa, Federico ha ammesso che i soldi gli sono stati dati in contante“.

I rapporti tra Antonella Mosetti e Federico Fashion Style

Nonostante l’apparente tensione, Antonella Mosetti e Federico Fashion Style sono stati amici a lungo. La Mosetti ha rivelato che i loro rapporti sono sempre stati frequenti e che lei aveva anche presentato Federico a celebrità come Valeria Marini.

La verità, quindi, è che la loro amicizia era ben lontana da quella che sembrava durante i litigi televisivi.

Con questa rivelazione, Antonella Mosetti ha chiarito uno degli episodi più chiacchierati della televisione italiana, rivelando che il conflitto era stato solo una strategia per ottenere visibilità.