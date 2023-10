Scontro tesissimo tra Antonella Mosetti e Federico Fashion Style. La showgirl ha replicato duramente alle parole del parrucchiere.

Botta e risposta al veleno tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti. Ospite a Belve, il parrucchiere dei Vip aveva parlato non proprio bene della showgirl che, dal canto suo, ha voluto replicare in modo ancora più forte sui social con alcune dichiarazioni condivise con i suoi fan nelle stories Instagram.

Antonella Mosetti contro Federico Fashion Style

Antonella Mosetti

Nel corso dell’intervista a Belve andata in onda martedì 10 ottobre, Federico Lauri aveva parlato della Mosetti spiegando come la donna gli dovesse circa 600 euro per un trattamento. Un’accusa accompagnata anche da una frecciata relativamente ai capelli della showgirl che cadono.

Le parole del parrucchiere hanno quindi scatenato la furente reazione della bella Antonella che su Instagram ha replicato: “Molto felice di tutte le segnalazioni che mi stanno inviando, chi mi conosce sa che faccio questo lavoro da 30 anni. In teoria non dovrei neanche replicare. Però, anche se viviamo tragedie più grandi, invitano in Rai elementi che fanno abusivamente programmi tv pagando”, ha detto la donna.

Successivamente, la donna ha rincarato la dose: “Basta guardarlo in faccia per capire tutto. Io non ho niente da recriminarmi, sono una persona generosa e onesta e ho evitato tutti, anche questo infimo personaggio. Il silenzio è l’arma più vincente e lo uso”.

Già in passato tra i due c’erano stati forti tensioni nel corso di Live non è la D’Urso nel 2020. In quell’occasione i due avevano litigato in studio. A distanza di anni, evidentemente, la questione non è stata risolta. Staremo a vedere se ci sanno ulteriori repliche sulla vicenda o se i due si daranno appuntamento in altre sedi per risolvere.

