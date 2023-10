Dopo non essere tornato a Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri si è mostrato in dolce compagnia. La foto con la nuova fiamma.

Arriva dai social la risposta ad un quesito di tanti fan di Uomini e Donne, trono over. Che fine ha fatto Riccardo Guarnieri? L’ex cavaliere del programma è riapparso dopo tanto tempo sui social e questa volta ha dato un indizio importante che potrebbe dare la giusta spiegazione riguardo al suo mancato ritorno nello show di Canale 5. L’uomo si è mostrato in dolce compagnia…

Uomini e Donne, la foto di Riccardo Guarnieri in compagnia

Maria De Filippi

I fan di Uomini e Donne, con particolare riferimento alle vicende del trono over, hanno finalmente una risposta su quello che stava accadendo all’ex cavaliere del programma Riccardo Guarnieri. L’uomo, tra i protagonisti dello show di Maria De Filippi, non era tornato in questa nuova edizione e in tanti si domandavano che fine avesse fatto.

Ora, grazie ad una sua foto condivisa sui social, ecco la risposta. Riccardo è uscito allo scoperto e ha pubblicato uno scatto su Instagram che lo immortala mano nella mano con quella che potrebbe essere la sua nuova fiamma.

Non si sono informazioni sulla dama ma qualcuno mormora possa essere una donna di nome Gabriella.

Per Riccardo, quindi, una relazione a tutti gli effetti. Sarebbe questo il motivo per cui il cavaliere non ha fatto ritorno, dopo l’estate, nel programma di Canale 5.

Per l’uomo sarà la volta buona per sistemarsi definitivamente? Nel programma, lo ricordiamo, era stato più volte protagonista con relazioni, più o meno durature, con Ida Platano, ma anche Roberta di Padua e Gloria.

Per sapere come andrà a finire questa nuova storia d’amore non resta che attendere maggiori dettagli. Probabile che l’uomo possa parlarne a breve ancora tramite i suoi canali social.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’uomo: