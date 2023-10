Dopo la settimana difficile, Chiara Ferragni e la famiglia tornano a rilassarsi al parco. Non c’è Fedez ma con loro è presente un bodyguard.

Finalmente un sospiro di sollievo e un momento di pace e relax dopo il periodo difficile vissuto a causa dei problemi di salute di Fedez. Chiara Ferragni è tornata a sorridere dopo le dimissioni del marito e a godersi un momento di sosta in famiglia al parco. Il rapper è rimasto a casa ma con l’imprenditrice digitale ci sono gli altri affetti, compresi, ovviamente, i piccoli Leone e Vittoria. Con loro anche la guardia del corpo.

Chiara Ferragni e famiglia al parco con la guardia del corpo

Chiara Ferragni

Dopo essersi messi alle spalle il peggio dopo i guai di salute di Fedez, i Ferragnez sono ripartiti. In particolare l’ultimo numero di Chi in edicola ha mostrato un momento di relax tra Chiara Ferragni e i suoi figli che, anche se piccoli, hanno sicuramente risentito delle problematiche di papà Federico dell’ultimo periodo.

La famiglia Ferragni-Lucia, quasi al completo – il rapper era evidentemente in casa per riposare – si è organizzata per andare al parco e per far vivere a Vittoria e Leone un momento di pace. Chi ha condiviso alcuni scatti realizzati poco dopo che Fedez era tornato a casa: con l’imprenditrice digitale erano presenti, appunto, i figli ma anche i genitori del marito, ovvero i signori Franco e Annamaria.

Molti fan della famiglia hanno inoltre notato un’altra presenza. Si tratta di quella immancabile della guardia del corpo. Infatti, in questi giorni di grande movimento, Chiara è stata vista insieme al bodyguard per i suoi spostamenti e non era mancata neppure in passato in occasione delle vacanze.

Ad ogni modo, dalle foto del settimanale pare proprio che i Ferragnez abbiano ritrovato il sorriso e una certa serenità. La speranza è che presto al quadretto possa aggiungersi definitivamente pure Fedez.

Di seguito anche il post di Chi su Instagram con la copertina dell’ultimo numero: