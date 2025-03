Milly Carlucci corteggia un famoso attore per la giuria di Ballando con le stelle: scopri chi vorrebbe nella prossima edizione.

Manca ancora un po’ alla prossima edizione di Ballando con le stelle, ma Milly Carlucci è già all’opera per scegliere i protagonisti del suo show. Oltre alle coppie che danzeranno sulla pista da ballo, la conduttrice televisiva è anche alle prese con la scelta della giuria.

Negli ultimi giorni, infatti, si stanno diffondendo nuovi rumors che stanno facendo il giro del web. Secondo le ultime voci, infatti, pare che Milly Carlucci starebbe corteggiando nientemeno che Christian De Sica per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’indiscrezione.

Milly Carlucci si prepara per un’edizione stellare

Milly Carlucci non si ferma mai. Dopo il successo della recente edizione di Ballando con le Stelle, che ha visto trionfare Bianca Guaccero, la conduttrice è già al lavoro per la prossima edizione del programma.

Non solo, infatti, Carlucci sta preparando uno spin-off di Ballando con le Stelle che andrà in onda a maggio 2025, ma si sta anche concentrando sulla storica versione autunnale. Secondo le indiscrezioni, la Carlucci ha iniziato a corteggiare alcuni nomi di spicco, e Christian De Sica sembra essere uno dei più interessanti.

Christian De Sica

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la conduttrice sarebbe intenzionata a coinvolgere l’attore e cantante nella nuova edizione. De Sica potrebbe quindi scendere in pista, unendosi al cast di questa storica trasmissione che ogni anno raccoglie milioni di telespettatori.

De Sica: tra Ballando con le Stelle e la giuria di Ne vedremo delle belle

Se la partecipazione di Christian De Sica a Ballando con le Stelle venisse confermata, sarebbe un grande colpo per il programma, che non smette di rinnovarsi per mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Non è un segreto che De Sica sia un volto molto amato della televisione italiana, e la sua presenza potrebbe portare un grande valore aggiunto al cast.

In attesa di conferme ufficiali, l’attore sarà comunque protagonista in un altro show Rai, Ne vedremo delle belle, che debutterà il 22 marzo 2025, dove lo vedremo nel ruolo di giurato.